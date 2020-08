राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने बी-टाउन सेलेब्स महेश भट्ट, उर्वशी रौतेला, ईशा गुप्ता, रणविजय सिंह, मौनी रॉय और प्रिंस नरूला के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इन सेलेब्स को ब्लैकमेल और यौन उत्पीड़न मामले में गवाह के रूप में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन हस्तियों को सामाजिक कार्यकर्ता और परी फॉर इंडिया की संस्थापक, योगिता भायना को लेकर गवाह के रूप में बयान दर्ज कराना है।

योगिता ने सनी वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत: सामाजिक कार्यकर्ता और परी फॉर इंडिया की संस्थापक योगिता ने सनी वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो आईएमजी वेंचर्स के प्रमोटर हैं। सनी वर्मा पर मॉडलिंग और प्रॉजेक्ट दिलाने के बहाने लड़कियों को ब्लैकमेल करने और यौन उत्पीड़न के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार, कई लड़कियों को सनी वर्मा और उनके टीम की तरफ से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है।

issued a notice to Mahesh Bhatt, Urvashi Rautela, Esha Gupta, Rannvijay Singh, Mouni Roy, and Prince Narula for recording of witness statements on a complaint received from Ms Yogita Bhayana, Founder Pari for India, alleging sexual and mental assault on several

