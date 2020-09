धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर से ड्रग्स बरामद, NCB कर रही है पूछताछ

धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Production) के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर में ड्रग्स पाए गए हैं। ऐसे में एनसीबी इस वक्त क्षितिज से पूछताछ कर रही है। टाइम्स नाऊ के मुताबिक- ‘क्षितिज प्रसाद के घर एनसीबी की टीम पहुंची है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।’

बता दें, धर्मा प्रोडक्शन के मशहूर डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने समन भेजा था।

एनसीबी द्वारा क्षितिज को 24 तारीख को समन भेजा गया था। इसके बाद आज एनसीबी ने क्षितिज के घर छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षितिज उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद क्षितिज को एनसीबी अपने साथ गेस्टहाउस लाई और अब उनसे वहीं पूछताछ हो रही है।

गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर्स अनुज केशवानी ने क्षितिज प्रसाद के नाम का खुलासा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने अबीगैल पांडे और सनम के घर पर भी छापा मारा था और चरस बरामद किया था। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि चरस की मात्रा कितनी है।

#JustIn | TIMES NOW confronts Kshitij Prasad as he leaves for the NCB office for questioning.

Siddhant with a LIVE report. pic.twitter.com/Y9med6DNF3

— TIMES NOW (@TimesNow) September 25, 2020