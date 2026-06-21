साउथ सिनेमा की शानदार अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ के लिए काफी चर्चा में हैं। उनकी ये एक्शन कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ये एक फीमेल लीड फिल्म है, जिसमें सामंथा ने एक्शन, कॉमेडी और बेहतरीन एक्टिंग का अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी बीच साउथ सिनेमा की एक और शानदार एक्ट्रेस नयनतारा ने उनकी कला और इस फिल्म की तारीफ की है।

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एक्ट्रेस नयनतारा ने फिल्म की शानदार ओपनिंग डे कमाई का पोस्टर शेयर करते हुए सामंथा रुथ प्रभु और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, ‘सैम, तुम्हारे लिए बेहद खुश हूं। तुम इस प्यार और सफलता की पूरी हकदार हो। मां इंटी बंगारम की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं।’

नयनतारा के इस प्यार भरे संदेश पर सामंथा ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने नयनतारा की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर करते हुए लिखा, ‘डार्लिंग नयन’ और साथ में दिल वाले इमोजी भी साझा किए।

फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ सामंथा रुथ प्रभु के पिछले तीन साल के करियर में पहली फिल्म है जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। रिलीज के पहले दो दिनों में ही फिल्म ने करीब 25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है।

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इससे पहले फैमिली मैन एक्ट्रेस ने फिल्म को मिलते प्यार को देखकर अपनी खुशी सोशल मीडिया पर साझा की थी। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, ‘फिल्म को पहले ही दिन दर्शकों से इतना शानदार रिस्पॉन्स मिलना हमारे लिए बेहद भावुक और गर्व का पल है। ये सफलता हमारे लिए बहुत मायने रखती है।’

‘यह देखकर बेहद खुशी होती है कि आज दर्शक किसी फिल्म को सिर्फ उसकी कहानी और कंटेंट के आधार पर अपना रहे हैं, फिर चाहे वह पुरुष प्रधान हो या महिला प्रधान। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर उम्र के लोगों ने फिल्म का खुले दिल से स्वागत किया और इसकी रिलीज का जश्न मनाया।’

‘सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि फिल्म की ओपनिंग में महिला दर्शकों की बड़ी भूमिका रही। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि थिएटर में बड़ी ओपनिंग मुख्य रूप से पुरुष दर्शकों के दम पर मिलती है, लेकिन बदलता हुआ यह नजरिया भारतीय सिनेमा के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है।’

‘दर्शकों का दायरा लगातार बढ़ रहा है और उनकी पसंद भी विकसित हो रही है। हमारी छोटी-सी प्रोडक्शन कंपनी के लिए यह उपलब्धि किसी सपने के सच होने से कम नहीं है।’ सामंथा ने लिखा।

साल 2023 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस ट्रालाला मूविंग पिक्चर्स की घोषणा की थी। उनकी फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ इसी के बैनर तले बनाई गई है। जिसमें सामंथा निर्माता के अलावा बतौर एक्ट्रेस भी काम किया है।