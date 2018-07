एक साथ दिखेंगे ‘चिट्टी’ और ‘फैज़ल’, रजनीकांत के साथ मिली नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म

तेलुगू फिल्म डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज अपनी नई अनाम फिल्म को लेकर काफी वक्त से सुर्खियों में है। फिल्म के साथ रजनीकांत का नाम जुड़ने के बाद इसे और चर्चा मिलनी शुरू हो गई थी पर काफी समय से फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर अफवाहों का दौर जारी था। हालांकि सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए फिल्म की लीड एक्ट्रेस का नाम तय कर लिया गया है। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ लीड रोल में एक्ट्रेस सिमरन दिखाई देंगी। खास बात ये है कि इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक खास रोल में दिखाई देंगे। ये पहली बार होगा जब नवाज़ और रजनीकांत एक साथ किसी फिल्म में काम करेंगे। सन पिक्चर्स ने ट्वीट करते हुए इसकी घोषणा की।

We are happy to announce that for the first time, @SimranbaggaOffc and @Nawazuddin_S will be acting with Superstar Rajini in #SuperstarWithSunPictures pic.twitter.com/LmsAHuqdWM

— Sun Pictures (@sunpictures) July 18, 2018