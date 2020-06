पिछले दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शमास सिद्दीकी ने उनकी पत्नी आलिया पर फिल्म के लिए पैसे मांगने और ना लौटाने को लेकर केस किया था। जिसके जवाब में अब आलिया ने भी शमास के माफीनामे का स्क्रीनशॉट्स शेयर कर कोर्ट में केस जीतने की बात कही है। आलिया ने कई सारे स्क्रीनशॉट्स साझा कर दिए। वहीं नवाज के भाई शमास ने भी अपनी सफाई में लिखा है कि वो ट्विटर पर नहीं बल्कि कोर्ट में जीतेंगे।

आलिया ने शमास का एक माफीनामा शेयर किया है जिसमें उन्होंने कुबूल करते हुए लिखा, मैंने एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी से अपनी भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई है जिसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। आलिया ने इस माफीनामे पत्र को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि शमास सिद्दीकी मैं हर जगह जीतूंगी। आलिया ने ये भी लिखा कि अगर मैं वाजुद्दीन से पैसे मांग रही हूं तो क्यों मेरे हसबैंड के मैनेजर मेरे हाउसहोल्ड एक्सपेंस और मेरी कार की ईएमआई, फिल्म के लिए अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे भेज रहे हैं। जब मैं नवाजुद्दीन से पैसे मांग रही हूं। ये मैनेजर कहां से कमाता है।

उधर, शमास ने भी आलिया सिद्दीकी पर केस फाइल की कॉपी शेयर करते हुए ट्विटर बनाम कोर्ट की बात कही है। लिखा कि आलिया को एक बड़ी राशि दे चुके हैं जो अब उन्हें लौटाना पड़ेगा। वो ट्विटर पर जीत सकती है मगर मैं कोर्ट में जीतूंगा।

गौरतलब है कि शमास ने 16 जून को आलिया पर केस किया था जिसके मुताबिक फिल्म होली काउ बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे जो आलिया ने वापस नहीं किए हैं। शमास ने आलिया सिद्दीकी पर कई आरोप लगाए थे।

@ShamasSiddiqui I will win everywhere

Why is my husband’s MANAGER putting money from his personal accounts for my household expenses OR for my car EMI OR for my film “especially” when I am asking money from @Nawazuddin_S

Anyways where does this MANAGER earn from.Any guesses https://t.co/kywpNe1wss pic.twitter.com/Ospm3i85BY

