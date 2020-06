बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजना आनंद किशोर पांडे ने नवाजुद्दी सिद्दीकी के कानून द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार तुम भी बोले, मेरे जवाब का इंतज़ार करो अब मेरे पास कोई कारण नहीं है तुम्हारे खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने का और मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में हिचकिचाउंगी नहीं।’ आलिया के इस ट्वीट के बाद फिलहाल नवाज़ या उनकी टीम की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Good that you have finally spoken @Nawazuddin_S

Do await my reply. I will have no reasons to now hold back any actions as sought to be initiated against you personally, by me.

— Anjana Anand kishor pandey (@ASiddiqui2020) June 26, 2020