बाल ठाकरे का किरदार निभाएंगे नवाज! लोगों ने पूछा- मराठी मानुसों में कोई अच्छा अभिनेता नहीं मिला क्या?

बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर आधारित फिल्म 21 दिसंबर को मुंबई में लॉन्च होने जा रही है। उद्धव ठाकरे की मदद और शिव सेना के नेता संजय राउत के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म राउत एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। फिल्म में बाला साहेब ठाकरे का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि बाला साहेब को इस रोल के लिए फाइनल करने से पहले अक्षय कुमार और इरफान खान से भी इस बारे में बात की गई थी। फिल्म सरकार की सीरीज में बाला साहेब से प्रेरित किरदार निभाने वाले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फिल्म की रिलीज के दिन पहली ‘क्लैप’ देंगे।

गौर करने की बात यह है कि बाला साहेब की पार्टी उत्तर भारतीयों का विरोध करती रही है। उनका मानना है कि उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में आकर उन चीजों पर कब्जा करते रहे हैं जिन पर पहला हक मराठियों का है। ऐसे में जब एक उत्तर भारतीय शख्स उनकी बायोपिक फिल्म में उनका किरदार निभा रहा है तो ट्विटर पर इस मामले में जोक्स बनना शुरू हो गए हैं। एक ट्विटर हैंडल से सवाल जवाबों के अंदाज में लिखा गया- सवालः विडंबना को परिभाषित करो. जवाबः यूपी का एक बंदा उस शख्स का किरदार निभा रहा है जो यूपी के लोगों से नफरत करता रहा, और उसकी पार्टी अब भी यूपी के लोगों से नफरत करती है।

Q: Define irony.

A: A man from UP is playing the role of a man who loathed UP people & whose party still continues to oppose & hate UP people.

And this hindi film is produced by Shivsena's secretary.

Nawazuddin Siddiqui to Play Bal Thackeray in Biopic? https://t.co/KMZlMi7r0t

