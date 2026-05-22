नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज इंडी हिट फिल्मों में गिनी जा रही है। महज ₹1.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज़ के सिर्फ 14 दिनों के भीतर ₹4.15 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के दम पर छोटी फिल्में भी दर्शकों का दिल जीत सकती हैं।

बिना किसी बड़े स्टारकास्ट सपोर्ट, भारी प्रमोशन या फ्रेंचाइज़ी टैग के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग पहचान बनाई। दर्शकों से मिले पॉजिटिव रिव्यू और मजबूत माउथ पब्लिसिटी का फायदा फिल्म को लगातार मिल रहा है। खासकर मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में फिल्म की पकड़ अभी भी बनी हुई है।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस को माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कई दर्शकों ने इसे उनके हालिया करियर के सबसे असरदार किरदारों में से एक बताया है। हर भूमिका में खुद को पूरी तरह ढाल लेने की उनकी कला एक बार फिर दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रही है।

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी लंबे समय से ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं जो कंटेंट आधारित फिल्मों को भी बड़ी चर्चा दिला सकते हैं, और मैं एक्टर नहीं हूं इसकी ताजा मिसाल बन गई है। बड़े बजट और भव्य फिल्मों के दौर में इस छोटी फिल्म की सफलता यह दिखाती है कि अच्छी कहानियों के लिए दर्शकों के बीच आज भी मजबूत जगह मौजूद है।

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आदित्य कृपलानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न सिर्फ अपना बजट आसानी से वसूल लिया, बल्कि इंडी सिनेमा की सफल थिएट्रिकल फिल्मों में भी अपनी जगह बना ली है। सिर्फ दो हफ्तों में ₹4.15 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने साबित कर दिया कि मजबूत अभिनय और ईमानदार कहानी आज भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है।