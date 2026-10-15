नवरात्रि के दिनों में हर तरफ माता की भक्ति का माहौल रहता है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म भी बनी थी, जिसे देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में भी मंदिर जैसा माहौल बना देते थे। फिल्म देखते समय लोग हाथ जोड़कर माता के दर्शन करते थे, पर्दे पर मालाएं चढ़ाते थे और शो खत्म होने के बाद प्रसाद भी बांटते थे। इस फिल्म का नाम है ‘जय संतोषी मां’।

जब भी 70 के दशक की सुपरहिट फिल्मों की बात होती है, तो सबसे पहले ‘शोले’ का नाम याद आता है। लेकिन इसी दौर में रिलीज हुई ‘जय संतोषी मां’ ने भी अपनी सफलता से सबको हैरान कर दिया था। यह न तो एक्शन फिल्म थी, न कॉमेडी और न ही रोमांस से भरपूर कहानी। इसके बावजूद फिल्म ने दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि लोग इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आस्था से जोड़कर देखने लगे।

जब थिएटर में होने लगी थी पूजा

‘जय संतोषी मां’ का लोगों पर ऐसा असर हुआ कि कई सिनेमाघरों का माहौल मंदिर जैसा हो गया था। फिल्म देखने के लिए लोग दूर-दूर के गांवों से बैलगाड़ियों में बैठकर आते थे। कई जगहों पर दर्शक थिएटर में जाने से पहले अपने जूते-चप्पल बाहर उतार देते थे।

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फिल्म में जब संतोषी माता पर्दे पर नजर आती थीं, तो लोग हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाते थे। कुछ दर्शक पर्दे पर मालाएं चढ़ाते और सिक्के भी उछालते थे। उनके लिए यह सिर्फ फिल्म देखने का अनुभव नहीं था, बल्कि माता के दर्शन करने जैसा था।

फिल्म खत्म होते ही बंटता था प्रसाद

इस फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई सिनेमाघरों में शो खत्म होने के बाद प्रसाद बांटने की बात कही जाती है। दर्शक फिल्म को माता की भक्ति से जोड़कर देखते थे। यही वजह थी कि सिनेमाघरों में भी पूजा-पाठ जैसा माहौल देखने को मिलता था।

आज के दौर में जहां फिल्मों की सफलता का अंदाजा उनके स्टार, बजट और प्रचार से लगाया जाता है, वहीं ‘जय संतोषी मां’ ने दिखाया कि दर्शकों की आस्था और भावनाएं भी किसी फिल्म को बड़ी सफलता दिला सकती हैं।

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सिर्फ 25 लाख में बनी फिल्म ने कमाए करोड़ों

‘जय संतोषी मां’ की सफलता की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि इसे बहुत कम बजट में बनाया गया था। बताया जाता है कि फिल्म करीब 25 लाख रुपये में बनी थी और इसने लगभग 5 करोड़ रुपये का कारोबार किया। यानी अपने बजट के मुकाबले फिल्म ने कई गुना ज्यादा कमाई की।

उस दौर में यह एक बड़ी कामयाबी थी। फिल्म में कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था और न ही इसकी कहानी में आम फिल्मों की तरह हीरो-विलेन की लड़ाई दिखाई गई थी। इसके बावजूद फिल्म की कहानी और भक्ति से जुड़े भाव दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाए।

पहले दिन कम दर्शक, फिर सिनेमाघरों में भीड़

कहा जाता है कि ‘जय संतोषी मां’ को रिलीज के पहले दिन बहुत कम दर्शक मिले थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या करीब 100 बताई जाती है। लेकिन फिल्म देखने वाले लोगों को इसकी कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने दूसरों को भी इसे देखने की सलाह दी।

धीरे-धीरे फिल्म की चर्चा बढ़ने लगी और सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ जुटने लगी। इसके बाद फिल्म को देखने के लिए लोगों का आना लगातार बढ़ता गया।

‘शोले’ से भी अलग थी इसकी सफलता की कहानी

साल 1975 में रिलीज हुई ‘शोले’ हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। इसमें बड़े सितारे, एक्शन, दोस्ती और बदले की कहानी थी। वहीं, ‘जय संतोषी मां’ की ताकत उसकी धार्मिक कहानी और दर्शकों की आस्था थी।

दोनों फिल्मों की कहानियां और दर्शकों से जुड़ने का तरीका अलग था। ‘जय संतोषी मां’ ने साबित कर दिया कि किसी फिल्म को सफल बनाने के लिए बड़े सितारों या भारी बजट का होना जरूरी नहीं है। अगर कहानी लोगों के दिल को छू जाए, तो वह अपनी अलग पहचान बना सकती है।

आज भी ‘जय संतोषी मां’ को हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में याद किया जाता है, जिन्होंने पर्दे पर दिखाई गई कहानी को लोगों की आस्था से जोड़ दिया था। यही वजह है कि नवरात्रि जैसे मौके पर इस फिल्म की चर्चा करना उस दौर की एक अनोखी सिनेमाई घटना को याद करने जैसा है।