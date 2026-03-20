Navratri 2026 Bhajan: चैत्र नवरात्रि 2026 शुरू हो चुके हैं और हर कोई माता की भक्ति में डूबा है। हर तरफ माता रानी के भजन कीर्तन हो रहे है, व्रत कथाएं सुनने को मिल रही हैं। नए-नए भजन आ रहे हैं, लेकिन कुछ भजन ऐसे भी हैं जो बहुत पुराने हैं लेकिन आज भी काफी मशहूर हैं। उनमें से एक है ‘चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है’।

जी हां! ये भजन 1983 में आई फिल्म ‘अवतार’ का है, जिसमें राजेश खन्ना और शबाना आजमी थीं। राजेश खन्ना की फिल्म से जुड़ा ये मशहूर भजन 80 के दशक से ही भक्तों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है। नवरात्रि आते ही यह भजन हर मंदिर, पंडाल और घर में गूंजने लगता है। इसकी धुन और बोल में ऐसी भक्ति और श्रद्धा है कि इसे सुनते ही मन अपने आप मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है।

समय के साथ जहां कई गाने भुला दिए जाते हैं, वहीं ‘चलो बुलावा आया है’ आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने दौर में था। यही वजह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। यूट्यूब पर इस भजन को अब तक 16 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जो इसकी लगातार बनी हुई लोकप्रियता का सबूत है।

नवरात्रि 2026 के मौके पर भी यह भजन भक्तों की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। चाहे सुबह की आरती हो या रात का जागरण, ‘चलो बुलावा आया है’ हर मौके पर माहौल को भक्तिमय बना देता है। ये भजन दशकों बाद भी लोगों की आस्था और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।

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ये भजन भी है मशहूर

‘मां शेरावालिये’ भी बॉलीवुड फिल्म से ही है। जिसे लंबे समय से आस्था का अहम हिस्सा माना जाता है। 1996 में आई फिल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ के इस भजन को सोनू निगम ने गाया है। इसे आज भी नवरात्रि के दौरान खूब सुना जाता है। इसके अलावा ‘मर्द’ फिल्म में भी ‘मां शेरावाली’ पर आधारित भजन काफी प्रसिद्ध हुआ था। इन भजनों की खासियत यह है कि इनमें भक्ति, ऊर्जा और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो त्योहारों खासकर नवरात्रि के माहौल को और भी भक्तिमय बना देता है।