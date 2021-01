कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। अपने पोस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू केंद्र सरकार पर टॉन्ट कर कहते हैं- ‘तानाशाह लोगों से अधिक कोई भी शक्तिशाली नहीं है। अब सिर्फ जागना है और कुछ वहीं। जागना है कि राष्ट्र को अब तक जितना नुकसान हुआ है उसे पहचाना जा सके।’ इसके अलावा सिद्धू ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा- आप व्यवसाय के आधार पर पूरी तरह से सरकार नहीं चला सकते। सरकार को मानवीय होना चाहिए, उसके पास दिल होना चाहिए! सिद्धू के इस पोस्ट पर लोगों ने भी कमेंटबाजी करना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने सिद्धू के पोस्ट का समर्थन कर लिखा- सच। हाल की घटनाएं जो यूएसए में सामने आई हैं, वे एक बेहतरीन उदाहरण हैं। सरकार जनता के लिए है। एक यूजर ने मस्ती लेते हुए लिखा- अगला पीएम मिस्टर सिद्धू को होना चाहिए। जो कि साउथ एशिया में शांति और समृद्धि लाएंगे। राखी जैन नाम की महिला यूजर ने सिद्धू के लिए लिखा- बिन पेंदी के लोटे। एक ने लिखा- विपक्षी नेताओं की आवाज बंद करने और किसान आंदोलन को कुचलने के इरादे से मोदी सरकार ने सिंधु सीमा में भारी तैनाती की।

उन्होंने सब जानबूझकर किया है। पवन सिसोदिया नाम के शख्स ने कमेंट कर लिका- पाजी ऐसे सीधे इंदिरा गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक नही करते। एक यूजर बोला- लोगों को गवर्नमेंट से नहीं बल्कि गवर्नमेंट को लोगों से डरना चाहिए। एक यूजर बोल पड़ा- पाकिस्तान से समर्थन पाने वाले चमक रहे, भारत की बहतरी के लिए काम करें आप।

No dictator is more powerful than the People, It is only a matter of waking up – Waking up to recognise the harms done to the Nation.

