सिमरदीप सिंह भाटिया और शिल्पी गुलाटी ने इस मौके पर रजत कमल प्राप्त किया। उन्हें उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म ताला—ए—कुंजी के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है।

