WWE Hindi: WWE में इस वक्त जिस टूर्नामेंट का दर्शक बेसब्री से इन्तेजार कर रहे हैं वो टूर्नामेंट है सऊदी अरब में होने वाला क्राउन ज्वेल का महामुकाबला। इस मुकाबले में एक से बढ़कर एक धुरंधर आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। हाल ही में क्राउन ज्वेल टूर्नामेंट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। WWE ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की पुष्टि की है कि लाना(Lana), नताल्या(Natalya) और लेसी इवांस(Lacey Evans) क्राउन ज्वेल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं और वो क्राउन ज्वेल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी।

ये सऊदी अरब के दर्शकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि सऊदी अरब की जमीन पर रिंग में महिलाएं आपस में लड़ती हुई नजर आने वाली हैं। स्थानीय कानूनों के कारण, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने किसी भी सऊदी अरब में होने वाले टूर्नामेंट में महिलाओं के मुकाबले को प्रदर्शित करने में सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इन सब पुरानी बातों पर पर्दा पड़ने वाला है क्योंकि क्राउन ज्वेल में कल बदल रहा है और नया इतिहास बन रहा है। अनाउंसमेंट के अनुसार नतालिया सऊदी अरब में पहली बार होने वाले महिला मैच में लेसी इवांस का मुकाबला करेंगी जिसको लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है।एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, ‘मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है’ वहीं एक अन्य यूजर ने भी मैच के रोचक होने की उम्मीद जताते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई को शुक्रिया अदा किया है।

BREAKING: As just announced by @MichaelCole, @LaceyEvansWWE and @NatbyNature will go one-on-one in the first-ever Women’s match in Saudi Arabia TOMORROW at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/te7cJGutEU

— WWE (@WWE) October 30, 2019