नसीरुद्दीन शाह की गिनती सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में होती है। लेकिन कभी-कभी उनके लिए भी अभिनय करना मुश्किल हो जाता था। फिल्ममेकर राजीव राय ने ‘त्रिदेव’ (1989) से जुड़ा एक किस्सा बताया। जिसके मशहूर गाने ‘तिरछी टोपीवाले’ की शूटिंग करते वक्त नसीरुद्दीन शाह सहज नहीं थे। इसकी वजह उनके और एक्ट्रेस सोनम के बीच उम्र का बड़ा अंतर भी था।

विक्की लालवानी के साथ बातचीत में राजीव राय ने बताया कि नसीरुद्दीन शाह को डांस करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। यही वजह थी कि वह ‘तिरछी टोपीवाले’ गाने की शूटिंग को लेकर घबराए हुए थे।

राजीव ने बताया, “सब जानते हैं कि नसीर साहब डांस के एक्सपर्ट नहीं हैं। इसलिए वह थोड़ा झिझक रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, ‘मैं डांस कैसे करूंगा? क्या होगा? मैंने ऐसा गाना कभी नहीं किया है।’” उनकी बात सुनकर राजीव ने उन्हें समझाया था कि वो इसे एक्टिंग की तरह लें।

राजीव ने बताया, “मैंने उनसे कहा कि आप इतने अच्छे अभिनेता हैं। इसे डांस मत समझिए, बल्कि एक्टिंग की तरह लीजिए। जो भी स्टेप्स हैं, उन्हें अपने अभिनय के हिसाब से कीजिए। अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालिए और इसे एक-दो-तीन-चार वाले स्टेप्स की तरह मत देखिए।” उनकी बात सुनने के बाद नसीरुद्दीन शाह सहज हो गए और उन्हें समझ आ गया कि इसे लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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बेटी की उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहते थे नसीरुद्दीन शाह

राजीव राय ने बताया कि नसीरुद्दीन शाह ने सोनम के साथ काम करने से पहले उनके सामने उम्र के अंतर का मुद्दा उठाया था। दरअसल, नसीरुद्दीन की पहली शादी से एक बेटी हैं, हीबा शाह, जो सोनम से उम्र में बड़ी थीं।

राजीव ने कहा, “एक दिन जब मैं नसीर साहब के साथ स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा, ‘मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। मेरी पहली शादी से एक बेटी है, जो सोनम से बड़ी है। क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा?'”

इस पर राजीव ने जवाब दिया कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों पर्दे पर एक जोड़ी के रूप में अच्छे लगते हैं और सिनेमा में इस तरह की बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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सोनम ने भी नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने की जताई थी इच्छा

राजीव राय ने बताया कि उन्होंने सोनम को भी नसीरुद्दीन शाह के साथ उम्र के अंतर के बारे में बताया और पूछा कि क्या उन्हें उनके साथ काम करने में कोई परेशानी होगी। इस पर सोनम ने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह नसीरुद्दीन शाह जैसे बेहतरीन अभिनेता के साथ काम करने के लिए उत्साहित थीं। राजीव के अनुसार, सोनम ने उनसे कहा, “मैं नसीरुद्दीन के साथ काम करने के लिए बेहद उत्साहित हूं, क्योंकि वह हमारे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। प्लीज, मेरी कास्टिंग मत बदलिए।”

1989 में रिलीज हुई ‘त्रिदेव’ में नसीरुद्दीन शाह, सोनम के अलावा सनी देओल, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी, अनुपम खेर और अमरीश पुरी भी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म का गाना ‘तिरछी टोपीवाले’ काफी लोकप्रिय हुआ था।

राजीव राय से की थी सोनम ने शादी

‘त्रिदेव’ के निर्देशक राजीव राय ने 1991 में सोनम से शादी की थी। उस वक्त सोनम महज 19 साल की थीं। कुछ साल बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। बेटे के इलाज के लिए दोनों विदेश में भी रहे। हालांकि, 2001 में वे अलग हो गए और 2016 में उनका तलाक फाइनल हुआ।