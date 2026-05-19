हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर अपनी बेबाकी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अपनी आगामी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने अपने करियर, फिल्मों और अभिनय को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने करियर में कुछ बेहद खराब परफॉर्मेंस भी दी हैं, जिन्हें उनके बेटे देर रात उन्हें दिखाकर चिढ़ाते हैं।

मुंबई में आयोजित ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि किसी भी अभिनेता की सफलता का असली श्रेय लेखक और निर्देशक को जाता है। उनके मुताबिक, अगर कहानी और लेखन मजबूत न हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन अभिनेता भी कुछ खास नहीं कर सकता। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्होंने भी कई फिल्मों में खराब अभिनय किया है और उनके बेटे रात के तीन बजे उन्हें जगाकर यूट्यूब पर वे फिल्में दिखाते हैं। अभिनेता ने मजाक में कहा कि ऐसे समय में वे फिल्में देखने से ज्यादा सोना पसंद करेंगे।

इसी कार्यक्रम में नसीरुद्दीन शाह ने निर्देशक Imtiaz Ali की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इम्तियाज अली ने बेहद शानदार फिल्म लिखी है, जिसके संवाद और परिस्थितियां काफी प्रभावशाली हैं। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने पहले भी इम्तियाज की फिल्मों को पसंद किया है और वे अपने कलाकारों के साथ बेहद प्यार और अनुशासन से काम करते हैं। नसीरुद्दीन शाह के अनुसार, बहुत कम निर्देशक ऐसे होते हैं जो सिर्फ अभिनेता के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रीटेक लेते हैं और इम्तियाज उनमें से एक हैं।

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वहीं इम्तियाज अली ने भी नसीरुद्दीन शाह के साथ अपनी पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार अभिनेता के घर गए थे, तब लोगों ने उन्हें कहा था कि नसीरुद्दीन शाह बहुत गंभीर स्वभाव के इंसान हैं। लेकिन मुलाकात के दौरान अभिनेता का पूरा ध्यान इस बात पर था कि उन्हें चाय क्यों नहीं मिली या चाय ठीक से बनी है या नहीं। इम्तियाज ने कहा कि तभी उन्हें समझ आ गया कि नसीरुद्दीन शाह बेहद सामान्य और सहज इंसान हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में अभिनेता को सरदार के किरदार में देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा और जिन्होंने भी फिल्म की रफ कट देखी है, उन्हें नसीरुद्दीन शाह का किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया है।

नसीरुद्दीन शाह पहले भी कई बार अपने फिल्मी चुनावों को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं। साल 2013 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे वही किरदार स्वीकार करते हैं जिन्हें करने का उनका मन होता है। किसी फिल्म को चुनने की वजह कहानी, निर्देशक, सह-कलाकार या फिर पैसे भी हो सकते हैं। अभिनेता ने माना था कि वे प्रोजेक्ट चुनते समय बहुत ज्यादा सावधानी नहीं बरतते और यही कारण है कि उन्होंने अपने करियर में कई गलतियां की हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने कुछ खराब फिल्में जरूर की हैं, लेकिन उन्हें उन फिल्मों को करने का पछतावा नहीं है क्योंकि जब उन्होंने वे प्रोजेक्ट साइन किए थे, तब उन्हें उन पर भरोसा था। नसीरुद्दीन शाह के अनुसार, वे फिल्मों को लेकर ज्यादा सोच-विचार नहीं करते बल्कि अपनी सहज भावना और इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो नसीरुद्दीन शाह आखिरी बार ‘गुस्ताख इश्क’ में नजर आए थे, जिसे व्यावसायिक रूप से खास सफलता नहीं मिली। अब उनकी नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी वाघ भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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