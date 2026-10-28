एक्टर नसीरुद्दीन शाह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और कई मुद्दों पर खुलकर बात करना पसंद करते हैं। अब उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चल रहे प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल बताया है। करीब 2 मिनट 10 सेकेंड के इस वीडियो में एक्टर ने छात्रों के सपोर्ट में सरकार से तीखे सवाल भी किए हैं। ये पहली बार नहीं है जब एक्टर ने कोई वीडियो जारी कर अपनी बात दर्शकों तक रखी हो, वह अक्सर ऐसा करते नजर आते हैं।

नसीरुद्दीन शाह ने दिखाया छात्रों के लिए सपोर्ट

नसीरुद्दीन शाह ने अपने फेसबुक पर ये वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, ‘मैं फक्र से कहता हूं मैं दिमागी नक्सल हूं। दिमागी नक्सल के अलावा मालूम पता नहीं क्या-क्या नाम दिए हैं चौकीदार ने मुझ जैसे लोगों को एंटी-नेशनल, टुकड़े-टुकड़े गैंग और मालूम नहीं क्या-क्या। टुकड़े-टुकड़े गैंग अगर कोई है इस मुल्क में, तो वो यह नाजायज हुकूमत है।’

Buddha, Naseeruddin Shah is back with another 'RR'-style video. pic.twitter.com/Thic2EzD8Q — Being Political (@BeingPolitical1) October 28, 2026

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नौजवानों की हिम्मत तोड़ने की कोशिश

एक्टर ने आगे कहा, ‘मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं कि और क्या- क्या करोगे तुम इस मुल्क के नौजवानों की हिम्मत तोड़ने के लिए, शिक्षा संस्था को बर्बाद करने के लिए, हमारे लोकतं6 को खतरे में डालने के लिए कितना करोगे। तुम और तुमने जो अपने आस-पास बेवकूफों और बेईमानों की पलटन जमा की है, कहां तक जाओगे।’

एक्टर ने कसा सरकार पर तंज

नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा, ‘पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट और अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के साथ जो गलत किया जा रहा है, उसे भुलाया नहीं जाएगा। आप जितना चाहें, ऐसा कर लीजिए, लेकिन यह सब याद रखा जाएगा।’

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क्या है मामला?

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगें मनवाने के लिए कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल भी की है।

छात्र संगठनों की मांग है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू कराए जाएं। इसके अलावा छात्र चीफ प्रॉक्टर को उनके पद से हटाने और आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं।