Naseeruddin Shah: 17 साल बाद एक बार फिर एक्टर से डायरेक्टर बने नसीरुद्दीन शाह, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड के साथ किया काम

Naseeruddin Shah: नसीरुद्दीन शाह की ये फिल्म 26 मिनट की है, जिसे रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है।

नसीरुद्दीन शाह (Indian Express File photo)

