हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों के कारण भी हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थीं नगरिस। 1, जून 1029 में जन्मीं नरगिस की आज 97वीं बर्थ एनिवर्सरी है।

वह सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक समर्पित पत्नी, एक अच्छी मां और संवेदनशील समाजसेवी भी थीं। उनकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि एक महिला अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हुए भी अपनी पहचान को बरकरार रख सकती है।

पर्दे पर बेमिसाल सुपरस्टार

नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था। उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। 1940 और 1950 के दशक में उनका नाम सफलता की गारंटी माना जाता था।

‘बरसार’, ‘आवारा’, ‘श्री 420’ और खासतौर पर ‘मदर इंडिया’ जैसी फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। ‘मदर इंडिया’ में राधा के किरदार ने उन्हें अमर बना दिया। जिस गहराई से उन्होंने एक संघर्षशील मां की भूमिका निभाई, उसे आज भी याद किया जाता है।

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रील लाइफ से रियल लाइफ तक का साथ बने सुनील दत्त

‘मदर इंडिया’ की शूटिंग के दौरान एक हादसे ने नरगिस और सुनील दत्त की जिंदगी बदल दी। सेट पर लगी आग में सुनील दत्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर नरगिस को बचाया था। यही घटना दोनों को करीब ले आई और बाद में उन्होंने शादी कर ली।

उस दौर में जब नरगिस अपने करियर के शिखर पर थीं, उन्होंने शादी के बाद परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वह उस समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी उतनी ही गंभीरता से निभाया जितनी अपनी फिल्मों को।

परिवार के लिए समर्पित मां

नरगिस और सुनील दत्त के तीन बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के लिए करियर को छोड़ दिया और उनकी परवरिश में पूरी तरह शामिल हो गईं। वह चाहती थीं कि उनके बच्चे सामान्य जीवन जीएं और परिवार के मूल्यों को समझें। संजय दत्त ने कई मौकों पर कहा है कि उनकी मां का व्यक्तित्व बेहद मजबूत था और उन्होंने परिवार को हमेशा एकजुट रखने की कोशिश की।

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समाजसेवा के लिए भी समर्पित रहीं

नरगिस सिर्फ फिल्मों और परिवार तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह जरूरतमंदों की मदद करने और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए जानी जाती थीं।

उन्हें समाजसेवा के कामों में गहरी दिलचस्पी थी और वे स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं से जुड़ी रहीं। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक कार्य किए। उनके इसी योगदान और सम्मान को देखते हुए उन्हें राज्य सभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया।

कैंसर से लड़ाई और अधूरी रह गई कहानी

1970 के दशक के अंत में नरगिस को कैंसर का पता चला। उन्होंने इस बीमारी का साहस के साथ सामना किया, लेकिन 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया। दुखद बात यह रही कि वह अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म ‘रॉकी’ की रिलीज नहीं देख सकीं। उनके निधन ने सिर्फ दत्त परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे फिल्म जगत को गहरा आघात पहुंचाया था।

क्यों आज भी मिसाल हैं नरगिस?

नरगिस की कहानी सिर्फ एक सफल अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने सफलता और लोकप्रियता मिलने के बाद भी अपने रिश्तों, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को हमेशा महत्व दिया।

उन्होंने एक तरफ भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं, तो दूसरी तरफ एक अच्छी पत्नी, मां और समाजसेवी के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई। यही कारण है कि आज भी नरगिस को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक महिला के रूप में याद किया जाता है, जिसने जीवन की हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया।