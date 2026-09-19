साउथ एक्टर नानी इन दिनों अपनी फिल्म द पैराडाइज के अलावा अपने महिलाओं पर दिए गए बयान के लिए चर्चा में आ गए हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने बयान दिया कि महिलाएं पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को चोटी बनाकर रखना चाहिए, वह उसमे ज्यादा सुंदर लगती हैं। इस बयान के सामने आने के बाद एक्टर को काफी ट्रोल किया जा रहा है।

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नानी ने कर्नाटक में एक प्रेस मीट के दौरान फिल्म में अपने लुक पर बात की। इसी बीच उन्होंने कहा कि “आजकर महिलाएं चोटी बनाना पसंद नहीं करती हैं, उन्हें पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होने की बजाय वापस चोटी बनानी चाहिए और अपने पारंपरिक लुक को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं चोटी में बहुत सुंदर लगती हैं।”

महिलाओं को बनानी चाहिए चोटी

नानी ने कहा कि जिस तरह उन्होंने खुद चोटी वाला लुक अपनाया है, उसी तरह महिलाओं को भी दोबारा चोटी बनाने का चलन अपनाना चाहिए।

नानी ने पत्रकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने भी बालों में चोटी नहीं बना रखी है। उन्होंने याद किया कि बचपन में उनकी मांएं अक्सर लड़कियों के बालों में चोटी बनाया करती थीं।

एक्टर को अब इस बयान के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है। इस प्रेस मीट के दौरान एक महिला पत्रकार ने उन्हें टोकते हुए एक सवाल किया कि फिल्म मे तो उन्होंने विग पहनकर चोटी रखी है।

ऐसे में वह महिलाओं को सलाह कैसे दे रहे हैं। हालांकि एक्टर ने इस सवाल पर हंसकर जवाब देते हुए कहा कि वो समझते हैं लंबे बालों को संभालना और उनकी देखभाल करना काफी मुश्किल काम है।

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सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग

नानी की इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने पश्चिमी संस्कृति को लेकर उनकी बातों और महिलाओं के हेयरस्टाइल को लेकर दी गई सलाह पर सवाल उठाए।

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “जब आपके खुद के बाल लंबे नहीं हैं, तो आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं?”

वहीं, एक यूजर ने पश्चिमी संस्कृति पर नानी की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए लिखा, “मैं उन्हें धोती पहने हुए तो नहीं देखता। पश्चिमी कपड़े पहनकर पश्चिमी विचारधारा की आलोचना करना काफी मजेदार है।”

फिल्म ‘द पैराडाइज’

श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी ‘द पैराडाइज’ नानी और निर्देशक की दूसरी साझेदारी है, इससे पहले दोनों ने ‘दसरा’ में साथ काम किया था। फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है और इसकी अवधि 2 घंटे 49 मिनट है। यह फिल्म 24 सितंबर को सिनेमाघरों में कई भाषाओं में रिलीज होगी। खास बात यह है कि फिल्म के मेकर्स ने इसके लिए कोई पारंपरिक ट्रेलर जारी नहीं करने का फैसला किया है।