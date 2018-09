फिल्म ‘मंटो’ के शो रद्द हुए तो फिल्म की डायरेक्टर ने निराशा होकर किया ये ट्वीट

मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की बायोपिक फिल्म मंटो विदेशों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और फिल्म को क्रिटिक्स से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म को प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया था। विदेशों में अच्छे रिस्पॉन्स के बाद फिल्म को 21 सितंबर को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म को अनचाही परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। हाल ही में एक मल्टीप्लेक्स चेन ने इस फिल्म के मॉर्निंग शोज़ कैंसिल कर दिए गए। मंटो के फैंस ने जब फिल्म के मेकर्स को ट्वीट करते हुए ये बात कही तो फिल्म की डायरेक्टर नंदिता दास काफी निराश नज़र आईं। नंदिता को इस फिल्म को बनाने में 6 सालों का वक्त लगा है। उन्होंने ट्विटर पर उम्मीद जताई कि जल्द ही इस सिलसिले में कड़े कदम उठाए जाएंगे।

Hugely disappointed… 6 years of work & many people’s collective intent & commitment was to find its culmination this morning. Am assured by @Viacom18Movies it will be fixed at noon today. Pls let us know if it hasn’t been. Spreading #Mantoiyat will not stop! https://t.co/kuwWcn5Xa8

इस मामले में पीवीआर सिनेमा का कहना था कि शो की टाइमिंग्स को गुरूवार की रात को अपडेट किया गया था। हालांकि फिल्म रिलीज़ के दिन सुबह मॉर्निंग शोज़ को कैंसिल कर दिया गया। पीवीआर ने अपने ट्वीट में इसे एक टेक्निकल दिक्कत बताया है। हालांकि दोपहर तक फिल्म मंटो के शोज़ दोबारा चलने लगे थे।

Hi! We would like to inform you that due to some technical glitch, the shows of the movie, Manto were cancelled. However, we would never want you to miss out on good cinema and are trying our best to bring you the shows of this most awaited movie. [1/2]

— PVR Support (@PVRSupport) September 21, 2018