तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। 21 जुलाई को राजमहेंद्रवरम में एक एक्शन सीन की शूटिंग करते समय उनके बाएं घुटने में मसल टियर (मांसपेशी फटने) की चोट लगी। इसके बाद उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में इलाज दिया गया और फिर बेहतर जांच और इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर हैदराबाद के AIG अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि बालकृष्ण, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के फाउंडर और अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के बेटे हैं।

अस्पताल ने जारी किया बयान

अस्पताल की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया, “शुरुआती जांच से पता चला है कि बाएं घुटने के आसपास के टिश्यू में खून जमा हो गया है और सूजन है, जिससे उस हिस्से में मांसपेशी फटने की संभावना का संकेत मिलता है।”

यह भी पढ़ें: सिर्फ 4.25 लाख में जितेंद्र ने खरीदा था भारत भूषण का बंगला, आज कीमत 500 करोड़ रुपये

स्थिर है बालकृष्ण की हालत

अभिनेता बालकृष्ण का इलाज ऑर्थोपेडिक सर्जनों की टीम की निगरानी में किया गया और उनकी विस्तृत क्लिनिकल व डायग्नोस्टिक जांच की गई। उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों की एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम भी उनकी सेहत और फिटनेस का आकलन कर रही है, ताकि सबसे सुरक्षित और उचित इलाज तय किया जा सके। अस्पताल के मुताबिक, फिलहाल बालकृष्ण की हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

फिल्ममेकर गोपीचंद ने दी जानकारी

बता दें कि फिल्ममेकर गोपीचंद मलिनेनी ने एक्स हैंडल पर अभिनेता की सेहत को लेकर अपडेट शेयर किया। उन्होंने लिखा, “#NBK111 की शूटिंग के दौरान काकीनाडा में नंदमुरी बालकृष्ण गरु को एक्शन सीन करते समय मामूली मसल टियर हुआ। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, पूरी तरह और जल्द स्वस्थ होने के लिए उन्हें एक छोटी सर्जरी करानी होगी।

फिल्म के प्रति उनका अनुशासन और मेहनती स्वभाव #NBK111 की पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और शूटिंग पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं।”

जूनियर एनटीआर ने किया ट्वीट

बालकृष्ण के भतीजे और अभिनेता जूनियर एनटीआर ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, “जल्दी ठीक हो जाइए, बाला बाबाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको फिर से पूरे जोश के साथ लौटते देखने का इंतजार है।”

यह भी पढ़ें: ‘200 करोड़ भी मिलें तो भी नहीं करूंगा’, ‘एनिमल’ और ‘कबीर सिंह’ जैसी फिल्मों पर फिर बरसे आदिल हुसैन