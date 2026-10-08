बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के अचानक हुए निधन ने सभी को चौंका दिया है। नाना पाटेकर ने गोवा स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक, उन्हें घर पर बेहोशी की हालात में पाया गया था। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है।

नाना पाटेकर के जाने से बॉलीवुड समेत मनोरंजन की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने फिल्मी करियर के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी नाना पाटेकर काफी चर्चा में रहते थे। हालांकि उनका परिवार लाइमलाइट से दूर था।

1978 में फिल्म ‘गमन’ से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। अपने दमदार अभिनय के दम पर नाना ने खुद को सबसे वर्सेटाइल और भरोसेमंद अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर भी उतनी ही प्रतिभाशाली हैं। नेशनल अवॉर्ड विजेता रहीं नीलकांति पाटेकर, मराठी सिनेमा में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं।

और पढ़ें: Nana Patekar Death: ‘पता नहीं कल रहूं या ना रहूं’, नाना पाटेकर की मौत से पहले का आखिरी वीडियो वायरल

कैसे शुरू हुई नाना की प्रेम कहानी?

नीलकांति और नाना पाटेकर की प्रेम कहानी एक मराठी नाटक के दौरान शुरू हुई थी। जल्द ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्होंने 1978 में शादी करने का फैसला किया। तब नाना 27 साल के थे। कुछ साल बाद वे अपने पहले बेटे के जन्म के साथ माता-पिता बने, जिसकी दुखद रूप से ढाई साल की उम्र में मौत हो गई। बाद में कपल को एक और बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मल्हार रखा।

35 साल से रहते हैं अलग

अपनी शुरुआती सफलता और अभिनय कौशल के बावजूद, नीलकांति पाटेकर ने अपने वैवाहिक जीवन को प्राथमिकता देने के लिए इंडस्ट्री से दूर रहने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, नीलकांति और नाना के बीच समय के साथ ‘कभी न सुलझने वाले मतभेद’ पैदा हो गए। वे कानूनी रूप से एक-दूसरे से बंधे होने के बाद भी अलग रहने लगे। दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। बाद में कई इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने बताया था कि उनके और नीलकांति के बीच भावनात्मक जुड़ाव के बजाय आपसी सम्मान है।

और पढ़ें: Nana Patekar Death News LIVE: नाना पाटेकर के अचानक निधन से शोक में बॉलीवुड, सनी देओल बोले- विश्वास नहीं हो रहा

पर्दे पर की वापसी

इंडस्ट्री से दूरी बनाने के लगभग एक दशक बाद नीलकांति पाटेकर ने विक्की कौशल की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ‘छावा’ के साथ पर्दे पर धमाकेदार वापसी की थी। धाराऊ के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। इसने दर्शकों को उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और बेदाग अभिनय कौशल की याद दिला दी।

कौन हैं नीलकांति पाटेकर?

महाराष्ट्र के पुणे में जन्मी नीलकांति के पिता केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में थे। इसके कारण उन्हें अपने बचपन के दौरान अलग-अलग शहरों में रहना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने IIT प्रवेश परीक्षा पास की। उनके पिता चाहते थे कि नीलकांति, फिजिक्स में करियर बनाएं। हालांकि उन्होंने अभिनय को चुना। उनका झुकाव हमेशा से अभिनय की ओर था। उन्होंने कई नाटकों में सक्रिय रूप से काम किया।

नीलकांति, 1966 से बाल कलाकार के रूप में नाटकों का हिस्सा रहीं। उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान मराठी थिएटर में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी और कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 1973 में महाराष्ट्र राज्य नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1989 में फिल्म ‘आत्म विश्वास’ के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था।