नाना पाटेकर को Housefull 4 से कर दिया गया है बाहर? एक्टर की जगह इन्हें मिली है फिल्म में एंट्री!

तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर पर आरोप लगाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में मीटू मूवमेंट की एक लहर सी दौड़ पड़ी है। महिलाएं अपने साथ हुए ऐसे वाकये को बताने में अब पीछे नहीं हट रही हैं। हाल ही में हाउजफुल 4 के डायरेक्टर साजिद खान पर कई महिलाओं ने उनका शोषण करने का आरोप लगाया था। वहीं अक्षय कुमार ने इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया था। ऐसे में अब एक और खबर आ रही है। पिंकविला की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस फिल्म के मेकर्स नाना पाटेकर का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। ऐसे में संजय दत्त या अनिल कपूर का नाम नाना के रिप्लेसमेंट के लिए सामने आया है।

बता दें, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तनुश्री ने नाना पर आरोप लगाते हुए कहा था कि साल 2009 में आई फिल्म ‘हॉर्न ओके प्लीज’ के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। इसके बाद तनुश्री ने शूटिंग करने से मना कर दिया था। इस गाने में फिर तनुश्री की जगह राखी सावंत को लिया गया था। इसके अलावा हाउजफुल 4 के डायरेक्टर साजिद खान पर भी कुछ महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में साजिद खान ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने अपने डायरेक्टर पद से हटने की बात लिखी। यहां देखें ट्वीट:-

बता दें, हाल ही में एक्ट्रेस सिमरन सूरी ने साजिद खान पर आरोप लगाते हुए बताया, ‘5 साल पहले उस वक्त शायद हाउस फुल रिलीज होने वाली थी। तब साजिद का फोन मेरे पास आया था। उन्होंने कहा था कि वह ‘हिम्मत वाला’ बना रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मैं इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा हूं। ऐसे में उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आप आओ मुझसे मिलने। मैं काफी एक्साइटेड थी कि फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान ने मुझे खुद फोन कर बुलाया है। जब मैं वहां गई तो वह उनका ऑफिस नहीं था। जूहू में उनका घर था।’ एक्ट्रेस बताती हैं कि साजिद के घर पहुंचने के बाद एक्ट्रेस को कपड़े उतारने के लिए कहा गया। उन्हें क्लीवेज दिखाने के लिए भी कहा गया।

#BREAKING | @SimplySajidK asked me to strip for a role: @29simran tells @shreyadhoundial | #MeTooIndia pic.twitter.com/tX4BKCCbwS

— News18 (@CNNnews18) October 12, 2018