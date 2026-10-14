मराठी और हिंदी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा में अपने घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट का दौरा पड़ा था। पुणे के पास डोणजे गांव में स्थित उनके फार्महाउस ‘नानाची वाडी’ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दुखद घटना के बाद ‘गोठ’ फेम अभिनेता सुशील इनामदार ने ‘नानाची वाडी’ पहुंचे और नाना की पत्नी नीलकांती पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।

इसके बाद सुशील ईमानदार ने सोशल मीडिया पर एक बेहद मार्मिक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ‘नानाची वाडी’ में आज भी हर कोने में नाना का अस्तित्व महसूस हो रहा है। सुशील इनामदार ने आगे लिखा, “आज नाना के घर गया… यानी नानाची वाडी में। नीलकांती ताई और मल्हार से मुलाकात हुई लेकिन सच कहूं तो वाडी के मेन गेट से अंदर कदम रखते ही सबसे पहले जो महसूस हुआ वो था नाना का अस्तित्व। वो जगह इतनी भव्य, इतनी जीवंत लगी कि वहां के हर कोने में नाना के व्यक्तित्व का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि नाना हमारे बीच नहीं हैं। सच में ये सब शब्दों में बयां करना मुश्किल है”।

उन्होंने आगे लिखा, “नीलकांती ताई से मिलने पर शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, उन्हें कैसे सांत्वना दूं। क्योंकि नीलकांती ताई खुद अनुभवों से समृद्ध, एक मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला हैं। ऐसी शख्सियत को हम क्या सांत्वना देंगे? लेकिन उनके अनुभव और समझदारी का एक बार फिर एहसास हुआ। उनसे मिलने हम पांच लोग गए थे… नीलू ताई के साथ हमने स्टार प्रवाह की ‘गोठ’ सीरियल में साथ काम किया था। सबके मन में बहुत कुछ था, लेकिन बोलने के लिए शब्द ही नहीं निकल रहे थे।

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हमारी वो हालत शायद उन्हें समझ आ गई। उन्होंने ही दूसरा विषय छेड़ा, हमें बातों में लगाया फिर साथ में काम किए हुए ‘गोठ’ के दिनों की यादें ताजा हुईं। पुरानी बातें याद आईं और कई दिनों बाद उनके चेहरे पर वो गालों में छिपी हुई हंसी देखने को मिली। लेकिन उस हंसते हुए चेहरे के पीछे नाना अब साथ नहीं हैं, इस सच्चाई का एहसास और उनका दुख लगातार महसूस हो रहा था”।

आगे भावुक होते हुए सुशील ने लिखा, “नीलकांती ताई और मल्हार दोनों का दुख ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ही घर का हो। हम उनका दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसका एहसास लगातार मन में हो रहा था अच्छी बातें हुईं। निकलते वक्त नीलकांती ताई को कसकर गले लगाया और वो खुद बोलीं… ‘तुम अपना ख्याल रखना’। कितने साधारण शब्द… लेकिन उन शब्दों के पीछे की भावना कितनी बड़ी है। जीवन और मृत्यु के बीच वाकई कितना फासला होता है? शायद दो मिनट का, दो पलों का, दो सांसों का”।”

नाना का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा

वाडी से निकलने के बाद हम मुंबई की ओर लौटे लेकिन सच में, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि नाना उस जगह से चले गए हैं बल्कि मुझे लगता है कि उस वाडी में नाना का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। वहां के अनगिनत पेड़… उनमें से कुछ उन्होंने अपने हाथों से लगाए थे… वाडी के बगल में वो विशाल, सुंदर कुआं… उसकी गहराई की तरह ही नाना का दिल भी कितना गहरा और विशाल रहा होगा, इसका एहसास दिलाने वाली वो जगह। उस परिसर में फैली प्रकृति को देखते हुए महसूस हो रहा था कि नाना ने सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बल्कि किसानों के लिए और वहां के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है।

नाना की आत्मा को शांति मिले

कभी-कभी किसी इंसान की महानता को समझने के लिए उसके बारे में बहुत कुछ सुनने की जरूरत नहीं होती। उसके पीछे छोड़ी गई चीजें, उसके द्वारा संभाले गए लोग और उसके काम से दिखी छाप बहुत कुछ बता जाती है। नानाची वाडी को देखते हुए ये सब दिल से महसूस हुआ। कुछ लोग शरीर से हमारे बीच से चले जाते हैं लेकिन उनके द्वारा बनाया गया अस्तित्व, उनके द्वारा संभाले गए लोग और उनका किया हुआ काम उन्हें हमेशा जीवित रखता है। नाना की आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है”, इन शब्दों में अभिनेता ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं।