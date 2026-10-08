बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में मातम पसरा हुआ है। आज, 8 अक्टूबर की शाम उनका अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस में होने वाला है। एक्टर के यूं जाने से उनके परिवार समेत फैंस और सेलेब्स को गहरा सदमा लगा है।

अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाने वाले नाना पाटेकर ने निजी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया था। नाना और उनकी पत्नी ने एक वक्त पर अपना ढाई साल का बेटा खोया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसे लेकर बात की थी।

बेटे को खोकर टूटे थे नाना पाटेकर

नाना पाटेकर ने बताया था कि जब उनके ढाई साल के बेटे का निधन हुआ, तो वो सिगरेट पीने लगे थे। उन्होंने बताया कि उनके बड़े बेटे की तबीयत पैदा होने के बाद से ही खराब रहती थी। उसका नाम दुर्वासा था।

नाना पाटेकर ने लल्लनटॉप संग बातचीत में कहा था, ‘मेरा बड़ा बेटा पैदाइश से ही बीमार था। उसे कुछ दिक्कतें थीं। उसे एक आंख में तकलीफ थी, जिसके बारे में हमें पता नहीं था। जब मैं उसे इस तरह देखता था तो मेरे मन में पहला विचार यही आता था कि, ‘लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मेरा बेटा ऐसा दिखता है’। सोचिए मैं कितना भयानक आदमी हूं। मेरी पहली चिंता यह थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उसके बारे में नहीं। उसका नाम दुर्वासा था। उसने हमारे साथ ढाई साल बिताए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें जिंदगी में हो जाती हैं।’

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इस दुखद घटना के बारे में बताते हुए नाना ने कहा था, ‘उसकी ढाई साल की उम्र में मौत हो गई। लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वही ट्रिगरिंग पॉइंट है। ऐसा होता है…’ नाना ने कहा कि उन्होंने कभी भी दुख में खुद को डूबने नहीं दिया। उन्होंने बताया था, ‘मेरा रवैया हमेशा सिर ऊंचा रखने वाला रहा है। मैं रोता नहीं हूं। मैं सिर्फ फिल्मों में रोता हूं, और वह भी पैसों के लिए करता हूं।’

56 साल की उम्र में छोड़ी स्मोकिंग

नाना ने शेयर किया था कि उनके बेटे के निधन के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था। वो नहाते समय भी सिगरेट पीते थे। उन्होंने याद करते हुए कहा, ‘उस समय मैं दिन में लगभग 60 सिगरेट पीता था। मैं नहाते हुए भी सिगरेट पीता था। लेकिन यह बहुत बुरी बात है। बदबू के कारण कोई भी मेरी कार में नहीं बैठता था। मैंने कभी ज्यादा शराब नहीं पी, लेकिन बहुत ज्यादा स्मोकिंग की।’

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ये 60 सिगरेट पीने का सिलसिला नाना पाटेकर के 56 साल का होने तक चलता रहा। उन्होंने अपनी बहन की वजह से इस खराब आदत को छोड़ा था। एक्टर ने बताया था, ‘मैं 56 साल की उम्र तक दिन में 60 सिगरेट पीता था। लेकिन फिर मैंने उन्हें फेंक दिया और स्मोकिंग छोड़ दी। मेरे दोस्त की पत्नी, जो मेरी बहन जैसी है, उसने अपने बेटे को खो दिया था। मैं खांस रहा था। उसने कहा, ‘अभी क्या-क्या देखना बाकी है।’

इस बात से दुखी होकर ही नाना पाटेकर ने सिगरेट पीना बंद करने का फैसला किया था। बाद में उन्हें उनकी फिटनेस के लिए भी जाना जाने लगा। नाना पाटेकर अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। वर्कआउट करते हुए उनके वीडियो भी कई बार वायरल हुए।