नाना पाटेकर के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसरा हुआ है। चाहनेवाले अपने फेवरेट एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्टर की अलग-अलग फिल्मों से उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं। साथ ही ‘वेलकम’ के फनी उदय भाई के रूप भी नाना को याद किया जा रहा है।

नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर को अपने गोवा स्थित घर पर आखिरी सांस ली। 8 अक्टूबर की ही रात एक्टर का अंतिम संस्कार उनके पुणे स्थित फार्महाउस पर हुआ। यहां नाना पाटेकर के परिवार समेत कई फैंस उन्हें आखिरी अलविदा कहने पहुंचे थे। उनके बेटे मल्हार ने उन्हें मुखाग्नि दी।

नाना की पत्नी का वीडियो वायरल

एक्टर को विदा करने के लिए उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर भी आई थीं। उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में नीलकांति को दो लोगों ने पकड़ा हुआ है। वो उनकी ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे हैं। नीलकांति के चेहरे पर पति को खोने का दुख साफ है।

नालकांति को देख नाना पाटेकर की आंखें भी नम हो रही हैं। नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार के कई पल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनके दोस्तों का हाल रो-रोकर बुरा था। एक्टर जैकी श्रॉफ भी उन्हें आखिरी अलविदा कहने पुणे पहुंचे थे।

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35 सालों से थे अलग

नाना पाटेकर और नीलकांति बीते 35 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। दोनों की पहली मुलाकात मराठी थिएटर प्ले ‘जात न पूछो साधु की’ के दौरान हुई थी। उनकी दोस्ती जल्द प्यार में बदली और कपल ने 1978 में शादी कर ली थी। इस शादी से उनके दो बेटे हुए- दुर्वासा और मल्हार। दुर्वासा की ढाई साल की उम्र में मौत हो गई थी।

हालांकि ये दोनों के बीच अनसुलझे मतभेद होने लगे, जिसके बाद दोनों अलग होने का फैसला किया। नाना और नीलकांति अलग घरों में रहते थे। मगर दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया।

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करियर में दिया योगदान

नाना पाटेकर ने अलग-अलग इंटरव्यू में नीलकांति के अपने करियर में योगदान पर बात की थी। नीलकांति, मराठी थिएटर और सिनेमा का जाना माना नाम रही हैं। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। बेटों के जन्म के बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे से दूरी बनाई।

नाना ने बताया था कि नीलकांति से जब वो मिले तब वह थिएटर करने के साथ-साथ बैंक में अफसर थीं। नाना एक शो के 50 रुपये कमाते थे। तब नीलकांति की सैलरी 750 रुपये थी। ऐसे में उन्होंने नाना पाटेकर से कहा था कि घर चलाने का भार न उठाएं, अगर उन्हें फिल्में करनी हैं तो अपने करियर पर ध्यान दें।