दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार 8 अक्तूबर को देर रात किया गया। नाना के अंतिम संस्कार में हुई देरी पर उनके बेटे मल्हार का कहना है कि क्योंकिं उनकी मौत सुबह ही हो गई थी, जिसके कारण उनके अंतिम संस्कार में लगातार देरी हो रही थी। इसी कारण से उन्हें रात में ही विदा कर दिया गया। करीब शाम से उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी।

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बेटे ने बताई देर रात अंतिम संस्कार की वजह

पुणे में उनके पैतृक गांव डोंजे में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ नाना पाटेकर को इस दुनिया से विदा किया गया। उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटे मल्हार ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान मल्हार काफी भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान नाना के बारे में बात की। उन्होंने कहा ‘हमारे लिए वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि वो नहीं हैं। हम खत्म हो जाएंगे।’

पहले ही तय था कब होगा अंतिम संस्कार

अंतिम संस्कार में देरी होने पर मल्हार ने कहा ‘ऐसी कोई बात नहीं है, क्या कब क्यों किया। क्योंकि आज सुबह जल्दी ये सब हो गया तो पहले ही तय हो चुका था कि आज ही होगा अंतिम संस्कार।’ नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन करने कई लोगों की भीड़ पहुंची।

नाना के अंतिम दर्शन करने पहुंचे जैकी श्रॉफ

नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड से जैकी श्रॉफ को देखा गया। मुंबई से पुणे पहुंचकर जैकी ने नाना को अपना आखिरी सलाम दिया। एक्टर यहां काफी भावुक नजर आए। वह नाना के अच्छे दोस्त थे, नाना ने कई इंटरव्यूज में जैकी के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र किया था। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक, बॉलीवुड से तमाम सितारों ने नाना की मौत पर दुख जताया था।

मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाना पाटेकर को अंतिम विदाई देने पहुंचे। यहां उन्होंने नाना की पत्नी और बेटे से भी मुलाकात की।

नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर को शाम करीब 5 बजे पुणे लाया गया था। जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उनके परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार किया गया।