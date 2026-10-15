नाना पाटेकर ने सिंहगढ़ की तलहटी में फार्महाउस क्यों बनवाया था… शोक सभा में भावुक होकर पुरुषोत्तम बेर्डे ने इसके पीछे की वजह बताई है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद हर कोई दुखी है। बुधवार को मुंबई में उनकी याद में शोक सभा रखी गई थी, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान निर्देशक पुरुषोत्तम बेर्डे ने नाना से जुड़ी भावुक कर देने वाली यादें साझा कीं और बताया कि नाना ने कुछ साल पहले उन्हें सिंहगढ़ की तलहटी में फार्महाउस बनाने की वजह बताई थी।

पुरुषोत्तम बेर्डे बोले, “मैंने रंगमंच से लेकर नाना का पूरा सफर देखा है। नाना को स्केचिंग का भी बहुत शौक था… सफेद कागज देखते ही वो चित्र या स्केच बनाना शुरू कर देते थे। नाना की एक और खासियत थी, फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम किया।

नाना हमेशा जरूरी फोन उठा लेते थे। एक बार वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे थे… आखिर में मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा। ‘नानाSSSSSSSS….’ ऐसा बड़ा सा मैसेज किया और अगले ही पल उनका फोन आ गया, ‘क्या रे ऐसे मैसेज भेजता है’ तो मैंने कहा, ‘ऐसा मैसेज किया तभी तो तूने तुरंत कॉल किया।’ बीच में मेरी किताब आई थी… उसके बाद मेरा और नाना का फोन पर पौन घंटे बात हुई। उसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने उनके फार्महाउस गया था।”

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बेर्डे ने आगे कहा, “नाना का खेत बहुत सुंदर है… वहां एक बड़ा तालाब है। कुआं, बैलगाड़ी, गायें, वाड़ा सब कुछ है। मुझे उनके खेत में घूमते हुए बहुत सारी मुर्गियां दिखीं, वहां 350 मुर्गियां थीं लेकिन उन्होंने उन्हें पाला हुआ था… कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। एक बार सुबह टहलते हुए नाना मुझसे बोले, ‘पुरषा… वो जगह देख, वहां मेरा अंतिम संस्कार करना’ ऐसा मैंने बोल कर रखा है।

मैंने कहा, नाना इतनी सुबह-सुबह ये क्या बोल रहा है? आगे नाना बोले, ‘और ये आसपास के जो पेड़ हैं… उन्हीं को उसके लिए इस्तेमाल करना’ परसों… नाना के निधन की खबर सुनने के बाद मुझे ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि अंतिम संस्कार कहां होगा। क्योंकि वो जगह नाना ने मुझे पहले ही दिखा दी थी। उसी खेत में, उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।”

“नाना ने तय कर रखा था… मुझे अपना आखिरी वक्त किसी हॉस्पिटल में बीमारी में नहीं बिताना है, मैं अचानक चला जाऊंगा। सब कुछ तय करके… जैसे किसी शूटिंग का शेड्यूल प्लान किया जाता है, वैसे ही वो हमेशा के लिए चला गया लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उसका फार्महाउस पुणे से करीब 35 किलोमीटर अंदर है।

नाना ने कहा था मुझे सिंहगढ़ की तलहटी में ही फार्महाउस चाहिए था

मैंने उससे पूछा था, ‘अरे इतने अंदर यहां कहां आपने फार्महाउस लिया?’ तब उन्होंने मुझसे कहा था, इस सिंहगढ़ की तलहटी में ही मुझे अपना फार्महाउस चाहिए था क्योंकि, यहां से ही महाराज के मावले कभी गए होंगे’ फार्महाउस के बाहर आते ही सिंहगढ़ दिखता है… इसका उसे बहुत गर्व था। उन्होंने फिटनेस पर भी बहुत मेहनत की थी। इसलिए उसके निधन की खबर सुनकर सच में बहुत बड़ा झटका लगा था।” नाना के निधन के बाद ‘वाडी’ पहुंचे मराठी एक्टर, बेटे मल्हार और पत्नी नीलाकांति पाटेकर से की मुलाकात, शेयर की एक मार्मिक बात

