दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें गोवा के डोना पाउला स्थित उनके घर पर बेहोशी की हालत में पाया गया था। इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी मणिपाल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, नाना पाटेकर के निधन की परिस्थितियों को लेकर परिवार और अधिकारियों की ओर से अभी विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर नाना ने अंतिम सांस ली। मीडिया से बातचीत में अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि जब उन्हें अस्पताल लेकर आया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने-माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के अपने करियर में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और अपनी अलग अभिनय शैली के लिए पहचान बनाई। उनके निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर है।

नाना पाटेकर का फिल्मी सफर

नाना पाटेकर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में लंबे समय तक काम किया। अपने दमदार अभिनय और संवाद बोलने के अलग अंदाज के कारण उन्होंने दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। उन्होंने गंभीर से लेकर कॉमेडी तक कई तरह के किरदार निभाए।

उनकी चर्चित फिल्मों में ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘अब तक छप्पन’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्में शामिल हैं। अलग-अलग तरह के किरदारों में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

पुरस्कार और सम्मान

नाना पाटेकर को उनके अभिनय के लिए कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया था।

नाना पाटेकर ने अभिनय के अलावा निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ फिल्म का निर्देशन किया था। यह फिल्म भारतीय सेना की पृष्ठभूमि पर बनी थी।

नाना पाटेकर का मराठी रंगमंच और सिनेमा से भी मजबूत जुड़ाव रहा। उनके अभिनय की खासियत यह रही कि उन्होंने हिंदी के साथ मराठी फिल्मों और थिएटर में भी लगातार काम किया।