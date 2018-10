पत्रकारों के सामने आए नाना पाटेकर, दो लाइन बोला और हाथ जोड़ कर चलते बने

तनुश्री दत्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर सोमवार को एक्टर नाना पाटेकर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में अपनी बात सामने रखी है। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। नाना पाटेकर ने सिर्फ इतना कहा कि आज से 10 साल पहले जो सच था आज भी वही सच है और आगे भी वही सच रहेगा। नाना पाटेकर ने आगे कहा कि मेरे वकील ने मुझे इस मामले में टीवी पर बयान देने से मना किया है इसीलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। नहीं तो मुझे प्रेस से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि पिछले सप्ताह से ही ऐसी खबरें मीडिया में आ रही थीं कि नाना पाटेकर जल्द ही मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। हालांकि नाना पाटेकर से पहले उनके बेटे मल्हार ने रविवार को मीडिया से कहा था कि सोमवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अफवाह है। मल्हार ने ये भी कहा कि अगर पापा को मीडिया से बात करना होगा तो वो एक-एक कर कई चैनल्स से बात करेंगे।

फिलहाल सोमवार को नाना पाटेकर मीडिया में आए लेकिन जिस तरह के सफाई की अपेक्षा मीडिया को थी वैसी नहीं मिली। नाना पाटेकर ने साफ शब्दों में इस मुद्दे पर अभी कुछ कहने से मना तकर दिया है। बता दें कि साल 2008 में आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान तनुश्री ने अपने साथ हुई अश्लील हरकत की खबर से सबको हैरान कर दिया था। तनुश्री ने अपने को-एक्टर नाना पाटेकर पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। तनुश्री ने ये भी कहा कि नाना बड़े स्टार हैं इसीलिए किसी ने भी तब उनका साथ नहीं दिया। 10 साल बाद एक बार फिर से तनुश्री ने एक इंटरव्यू में इन आरोपों को दोहरा कर इसे फिर से गरम कर दिया है।

