Nana Patekar Passed Away: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं है। गुरुवार सुबह उन्होंने गोवा स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। नाना पाटेकर 75 साल के थे। नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने द इंडियन एक्सप्रेस को उनकी मौत की पुष्टि की। नाना की अचानक हुई मौत की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

मल्हार ने बताया कि वह पुणे में हैं और गोवा जा रहे हैं। नाना पाटेकर ने अभिनय की शुरुआत थियेटर से की थी। साल 1978 में पहली गमन मूवी में वह पहली बार पर्दे पर नजर आए। उन्हें ‘परिंदा’ (1989) जैसी फिल्मों से पहचान मिली। इसके लिए उन्होंने नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। साल 1994 में आई ‘क्रांतिवीर’ फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला।

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Nana Patekar Death News LIVE: दुनिया को अलविदा कह गए नाना पाटेकर

नाना पाटेकर का खेल कनेक्शन: कोहली के विकेट पर नहीं खाते थे खाना, बचपन में थे ऑफ स्पिन बॉलर; शूटिंग चैंपियनशिप में भी जीता ब्रॉन्ज फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसके बाद उनका खेल की दुनिया से जुड़ा भी खास कनेक्शन सामने आया। वह विराट कोहली के जबरा फैन थे और एक शूटर भी रह चुके थे। ... यहां पढ़ें राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार मराठी थिएटर के साथ-साथ मराठी और हिंदी सिनेमा में एक्टर नाना पाटेकर के बेमिसाल योगदान को देखते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने पूरे सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया है। कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर एडवोकेट आशीष शेलार ने ये घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'कुछ ही अभिनेताओं में वह तीव्रता, विलक्षणता और विशिष्ट उपस्थिति थी, जो श्री नाना पाटेकर जी में थी। उन्होंने हर किरदार में अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और रचनात्मकता लाई और हमें ऐसे किरदार दिए जो पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। उन्हें उनके साफ और बेबाक विचारों के लिए भी सराहा जाता था, वह जो मानते थे उसे व्यक्त करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। हिंदी और मराठी सिनेमा में श्री नाना पाटेकर का योगदान अपार था। उनके जाने से एक गहरा खालीपन आ गया है। उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।' https://twitter.com/narendramodi/status/2108040795844706467 नाना पाटेकर को अक्षय कुमार की श्रद्धांजलि अक्षय कुमार ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्टर को याद करते हुए लिखा, 'नाना जी के निधन की खबर से सही में बहुत दुख हुआ। वह उन दुर्लभ अभिनेताओं में से एक थे, जिन्हें आपको बांधे रखने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह आवाज, वह तीव्रता, हर परफॉरमेंस में वह ईमानदारी... वह बिल्कुल अपने ही अंदाज के थे।' 'मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि हमें वेलकम में एक साथ काम करने का मौका मिला, और फिर हाल ही में हाउसफुल 5 में। उन सेट्स की बहुत सारी यादें हैं, जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। नाना जी सच में एक अनोखे इंसान थे। यकीन करना मुश्किल है कि आप चले गए हैं। सभी यादों के लिए धन्यवाद। आपको जितना मिस किया जाएगा, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।' https://twitter.com/akshaykumar/status/2108031010286006714 महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन ने जताया शोक महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, 'दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर बेहद दुखद है। उन्हें हमेशा एक संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाएगा। उनमें उत्कृष्ट अभिनय कौशल, सामाजिक जागरूकता और मानवता की गहरी भावना थी। उनके निधन से कला और सामाजिक दोनों क्षेत्रों को एक बड़ी क्षति हुई है। नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा को शांति मिले।' कैसे हुई नाना पाटेकर की मौत? जानकारी के मुताबिक, नाना पाटेकर को घर पर कार्डियक अरेस्ट आया था। डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें सीपीआर देकर पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुरुवार, 8 अक्टूबर की सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर नाना ने अंतिम सांस ली। मीडिया से बातचीत में अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि जब उन्हें अस्पताल लेकर आया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बेटे मल्हार ने की निधन की पुष्टि नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने द इंडियन एक्सप्रेस से उनकी मौत की पुष्टि की। मल्हार ने कहा, 'हां, यह खबर सही है। मैं इस समय पुणे में हूं और गोवा पहुंच रहा हूं। मैं जल्द ही बयान जारी करूंगा। उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है।' दुनिया को अचानक अलविदा कह गए नाना पाटेकर दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें गोवा के डोना पाउला स्थित उनके घर पर बेहोशी की हालत में पाया गया था। इसके बाद एक्टर को तुरंत नजदीकी मणिपाल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने उनके निधन की पुष्टि की है।