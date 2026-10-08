बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में अपने गोवा वाले घर में आखिरी सांस ली। इस बीच उनका आखिरी वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। एक्टर अपने आखिरी पब्लिक अपीयरेंस में काफी स्वस्थ और खुश नजर आ रहे थे।

यहां उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘पता नहीं कल वह यहां रहेंगे या नहीं’ और आज 8 अक्टूबर को एक्टर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उनके चाहने वाले उन्हें सिनेमा जगत का लेजेंड और एक बुलंद आवाज मानता था, जो हमेशा के लिए अब इतिहास में कैद होकर रह गई।

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पीटीआई की तरफ से साझा किए गए पोस्ट में नाना पाटेकर को आखिरी बार गोवा में एक सम्राट क्लब इंटरनेशनल के इंस्टॉलेशन समारोह को संबोधित करते देखा गया। ये वीडियो 4 अक्तूबर डोना पाउला का बताया जा रहा है। इसी इवेंट में शामिल होने के लिए एक्टर गोवा पहुंचे थे।

VIDEO | Goa: Actor Nana Patekar attended and addressed the Samraat Club International installation ceremony in Dona Paula.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/jl8xn9vXOk — Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026

इस दौरान वह सफेद कुर्ता और सफेद गमछा पहने हुए नजर आए। वह काफी हेल्दी दिखाई दे रहे थे और उनकी सादगी और चेहरे पर शांति साफ नजर आ रही थी। इस इवेंट में वह दीप जलाते नजर आए थे। नाना पाटेकर को इस कार्यक्रम में आखिरी बार देखा गया था। एक्टर यहां इस इवेंट में पणजी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गोवा के पारंपरिक वाद्य यंत्र ‘शमेल’ बजाते हुए नजर आए थे।

🕊️💔 महज 48 घंटे पहले #NanaPatekar जी पणजी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गोवा के पारंपरिक वाद्य यंत्र ‘शमेल’ बजाते हुए नजर आए थे।



वक्त और जिंदगी कितनी अनिश्चित है, इसका इससे बड़ा एहसास क्या होगा…



आज वही तस्वीर एक अलग ही भाव दे रही है।

ॐ शांति। 🙏🕯️#NanaPatekar… pic.twitter.com/l7Lp3Pyu49 — Nia Sharma (@Nia_Sharma01) October 8, 2026

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, नाना पाटेकर को गुरुवार सुबह करीब 5:20 बजे उनके आवास पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया। इसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की।

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मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर देने के बावजूद अभिनेता को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर ने बताया कि इस मामले में मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम कराया जाएगा।