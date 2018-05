VIDEO: जल्द ही ऑफएयर होने वाला है ‘नामकरण’, महेश भट्ट ने इस तरह फैन्स को कहा शुक्रिया

महेश भट्ट की फिल्म ‘जख्म’ पर आधारित शो ‘नामकरण’ जल्द ही ऑफएयर होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि मेकर्स ने नामकरण की स्क्रिप्ट में बदलाव और नए चेहरों की भी एंट्री की थी, इसके बाद भी शो टीआरपी चार्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शो दर्शकों के बीच पॉपुलर है, लेकिन लोग इसे टीवी पर नहीं ब्लकि ऑनलाइन ज्यादा देख रहे हैं, यही कारण है कि शो टीआरपी में पीछे होता जा रहा है। खबरों की मानें तो शो का आखिरी एपिसोड 18 मई को प्रसारित किया जाएगा। शो के ऑफ एयर होने की खबरों के बीच शो के निर्देशक महेश भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, वीडियो में महेश भट्ट भावुक होकर फैंस को शुक्रिया कहते हुए नजर आ रहे हैं।

वीडियो में महेश भट्ट कहते हैं, ”नामकरण इतनी सारी यादें, इतने सारे मीठे लम्हें, सारे अनुभव को शब्दों में बांधकर आप कर पहुंचाना मुश्किल है। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि इतना लंबा साथ होगा, मगर यह सफर बना आपके साथ चलने से, क्योंकि हम अकेले तो यह सफर चल ही नहीं पाते। हम एंटरटेंनमेंट के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जान फूंकते हैं आप, आपका प्यार। यही हमारा पेट्रोल होता है जिसके सारे हम आसमान तक जाते हैं, आप ही नामकरण को ले गए वहां, जहां आद वह पहुंचा। शुक्रिया, शुक्रिया। तह दिल से आपका धन्यवाद।”

.@MaheshNBhatt has a special message for all the fans of #Naamkarann. pic.twitter.com/BG26K4mGDk

