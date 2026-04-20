बीते महीने नमिता थापर ने नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद नमिता को काफी ट्रोल किया गया। सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनकी मां को भी ऑनलाइन काफी बुरा-भला कहा गया। अब एंटरप्रेन्योर ने एक और वीडियो शेयर करते हुए ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई है।

क्या बोलीं नमिता थापर

नमिता थापर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा, “पिछले तीन हफ्ते से लोग लगातार मुझे प्रॉस्टिट्यूट बुला रहे हैं और मेरी डार्लिंग मां को भी गंदे-गंदे नाम दे रहे हैं किसलिए? नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स पर रील बनाने के लिए? मैं एक हेल्थकेयर प्रोफेशनल हूं। मैंने इतने सारे हिंदू धर्मों पर रील बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पर… हर योग डे पर आसन, खासकर सूर्य नमस्कार के रील बनाती हूं, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला।”

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इसके आगे नमिता ने कहा, “मुझे सिखाया गया है कि ‘आर फॉर रिलीजन’ का मतलब है ‘आर फॉर रिस्पेक्ट’ और इस तरह आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए। आरक्षण बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब दो महिलाओं की ऐसी बेइज्जती होती है तो फिर चुप्पी क्यों? मैंने बहुत पहले सीखा है, आपके लिए कोई बोलेगा। आपको अपने लिए बोलना होगा। इसलिए मेरे सभी ट्रोल्स के लिए प्लीज जारी रखें, लेकिन याद रखें कि हिंदू धर्म में कर्म नाम की एक अवधारणा है और मैं एक प्राउड हिंदू हूं।”

लास्ट में नमिता ने कहा, “आप लोग जो कर रहे हैं, अपनी समझ से करते रहिए, लेकिन भगवान सब देख रहा है और जो पढ़े-लिखे, गर्व करने वाले हिंदू हैं, जो मानते हैं कि धर्म का मतलब सम्मान है, खासकर महिलाओं के लिए- मेरी नेगेटिव रील्स तो बहुत वायरल हो गईं, अब इस वाली को भी वायरल करके दिखाइए।”

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि 25 मार्च को नमिता थापर ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दोस्तों के साथ ईद मनाने की बात की। उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों ने नमाज के फायदे भी समझाए और कहा कि यह एक तरह की फुल बॉडी एक्सरसाइज है। नमिता ने बताया कि नमाज से शरीर में लचीलापन आता है, घुटनों और जोड़ों को सहारा मिलता है, पाचन बेहतर होता है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह अच्छा है। जैसे ही उनका यह वीडियो वायरल हुआ, तो कई लोगों ने नमिता की इस सोच की तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया और उन पर पर्सनल कमेंट्स किए।

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