निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सोमवार को एक ही दिन में 107 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। अब तक ये फिल्म भारत में 462.46 करोड़ और दुनियाभर में 673 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर चुकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि करीब 2000 करोड़ के बजट में बना ‘रामायण’ का पहला पार्ट इस भारी-भरकम रकम की भरपाई कर पाता है या नहीं?

हालांकि फिल्म के निर्माता के पास इसके लिए पहले से एक बड़ा प्लान तैयार है। नमित मल्होत्रा ने अपनी कमाई की योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। CNN को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वह ‘रामायण’ से मुनाफा कमाएंगे। इसके लिए वह फिल्मों के अलावा मर्चेंडाइज और थीम पार्क जैसे दूसरे विकल्पों पर भी काम कर रहे हैं।

फिल्मों से नहीं तो थीम पार्क से कमाएंगे पैसे

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रामायण’ का कुल बजट 4000 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 500 मिलियन डॉलर है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 4680 करोड़ रुपये होती है। नमित मल्होत्रा ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ यह हिसाब लगाना नहीं है कि फिल्म से कितना पैसा कमाया या गंवाया गया।

नमित मल्होत्रा को कहानी पर है पूरा यकीन

उन्होंने कहा, “मैं इस सोच से प्रेरित नहीं हूं कि हमने कितना पैसा कमाया या नहीं कमाया। अगर हम फिल्मों से पैसा नहीं कमाते हैं, तो मर्चेंडाइज से कमाएंगे। अगर मर्चेंडाइज से नहीं कमाया, तो थीम पार्क से कमाएंगे। अगर थीम पार्क से भी नहीं कमाया, तो किसी और तरीके से कमाएंगे। यह भगवान राम की कहानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों को फिल्में पसंद न आएं और उनसे आर्थिक फायदा न हो।”

‘सारा पैसा मेरा है, पूरा जोखिम भी मेरा’

‘रामायण’ का निर्माण नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर कर रही हैं। हालांकि, नमित ने दो हिस्सों में बन रही इस महाकाव्य फिल्म में लगाए गए पैसे और उससे जुड़े जोखिम की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने की बात कही है।

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उन्होंने कहा, “मैं बिजनेसमैन के तौर पर आध्यात्मिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन सच कहूं तो अगर आप ‘रामायण’ को सही तरीके से बनाते हैं और लोग इसे पसंद करते हैं, तो आर्थिक रूप से सब ठीक हो जाएगा। मेरा मूल विश्वास यही है। इस पर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई इतना समझदार है जो वैज्ञानिक या व्यावसायिक तर्कों से इसे गलत साबित कर सके।” उन्होंने आगे कहा, “यह सारा पैसा मेरा है। पूरा जोखिम मेरे ऊपर है। मैं इस प्रोजेक्ट में अपना सबकुछ लगा रहा हूं।”

फिल्म पर होने वाले बड़े खर्च में आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, अंतरराष्ट्रीय कलाकारों और तकनीक का इस्तेमाल शामिल है। नमित की कंपनी DNEG आठ बार ऑस्कर जीत चुकी है और फिल्म के वीएफएक्स पर काम कर रही है। इसके अलावा हॉलीवुड के मशहूर संगीतकार हंस जिमर और ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी संभाली है। दोनों मिलकर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं।

फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश करने के लिए ब्रह्मा एआई नाम के स्वदेशी टूल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाओं में किरदारों के लिप-सिंक को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है।

‘रामायण’ के लिए तीन गुना पैसा लगाने को भी तैयार हैं नमित

इससे पहले गेम चेंजर्स पॉडकास्ट में नमित मल्होत्रा ने बताया था कि फिल्म के कलाकारों समेत कई लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या उनके पास इतने बड़े स्तर पर ‘रामायण’ बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने फिल्म का पहला पार्ट पूरा कर लिया है और इसके लिए एक भी रुपया उधार नहीं लिया। नमित ने कहा था, “मुझे नहीं पता कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने यह सब कैसे किया, तो मुझे खुद भी नहीं पता। यह कुछ अलग ही है। यह सिर्फ कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस का प्रस्ताव नहीं है।”

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उन्होंने यह भी कहा था कि वह फिल्म बनाने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। अगर जरूरत पड़ी तो वह इस प्रोजेक्ट पर तीन गुना पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं। उनके मुताबिक, इसके पीछे उनका जुनून और लगन है।

यश ने बताया था 4000 करोड़ के बजट का गणित

‘रामायण’ के सह-निर्माता और अभिनेता यश से भी फिल्म के 4000 करोड़ रुपये के बजट को लेकर सवाल पूछा गया था। आप की अदालत में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि जब से नमित मल्होत्रा ने फिल्म पर 4000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही है, तब से लोग उनसे लगातार इस बारे में सवाल कर रहे हैं।

यश ने कहा था, “हमारे देश में यही समस्या है। जब हम अपनी फिल्मों को प्रमोट करने विदेश जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमने कम बजट की फिल्म बनाई है, तो शायद वे उसे उतनी अहमियत नहीं देंगे। हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ बताना चाहिए कि हमने इसे बनाने में कितना निवेश किया है। हमें अपने देश और अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने दिखाना है।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में फिल्म के दोनों हिस्सों की विदेशों में होने वाली मार्केटिंग का खर्च भी शामिल है।