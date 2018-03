होली की इतनी देर से शुभकामनाएं क्यों दे रहे अर्जुन कपूर? तस्वीर भी पोस्ट की

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने गुरुवार को अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से परिणीति चोपड़ा के साथ एक तस्वीर शेयर की। उनके इस तस्वीर को शेयर करने के बाद उनके फॉलोअर्स काफी हद तक कन्फ्यूज हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस तस्वीर में अर्जुन कपूर होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं और परिणीति चोपड़ा के गालों पर भी गुलाल लगा हुआ है। ज्यादातर फैन्स यह सोच कर असमंजस में पड़ गए कि होली के इतने वक्त बाद अर्जुन होली की यह तस्वीर आखिर क्यों अपलोड कर रहे हैं? हालांकि इस तस्वीर के साथ उन्होंने जो कैप्शन अपलोड किया है उसे पढ़ने के बाद सारी बात साफ हो जाती है।

अर्जुन कपूर ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा- प्रणाम और जममीत की तरफ से आपको बीलेटेड हैप्पी होली। आपको होली की शुभकामनाएं नहीं दी थीं इसके पीछे मेरे पास अपने खुद के कारण थे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी भी उतनी ही रंगीन और जीवंत रही होगी जितनी नमस्ते इंग्लैंड के सेट पर हमारी रही थी। तो अब मामला समझे? असल में इस तस्वीर के बहाने अर्जुन ने अपनी अपकमिंग फिल्म नमस्ते इंग्लैंड से अपना और परिणीति चोपड़ा का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया है। यह तस्वीर होली के सेलिब्रेशन में खींची गई कोई पिक्चर नहीं बल्कि फिल्म से दोनों का लुक है।

Belated happy holi all of u from Param & Jasmeet. Had my reasons for not being able to wish all of u but May ur life be as colourful and lively as our #namasteengland set !!! #vipulamrutlalshah @ymanolopoulos & #mattfarrant making sure @ParineetiChopra & me look good !!! pic.twitter.com/XYoLnJ2gur

— Arjun Kapoor (@arjunk26) March 22, 2018