फिल्म डिस्टीब्यूटर और मल्टीप्लैक्स ओवनर राज बंसल ने फिल्म को लेकर ट्वीट किया है। बंसल लिखते हैं, 'फिल्म की डेट को बदलना एक तरह से बैकफायर है। फिल्म को एवरेट ओपनिंग कलेक्शन मिल सकता है मॉर्निंग शोज में।'

The date change for the release of new films #BadhaaiHo & #NamasteEngland backfires. Both the films opens to average collections in the Morning shows. Although #BadhaaiHo is way ahead of #NamasteEngland