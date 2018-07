लंबे समय बाद नागार्जुन की हो रही बॉलीवुड में वापसी, रणबीर आलिया के साथ आएंगे नजर

बुल्गारिया में चल रही फिल्म ब्रहास्त्र की शूटिंग में कुछ दिलचस्प क्षण देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी जहां वे अपनी गर्ल गैंग और रणबीर के साथ नज़र आईं थी। इन तस्वीरों के बाद कुछ और तस्वीरें भी इस फिल्म की लोकेशन से सामने आईं हैं। आलिया-रणबीर और अमिताभ बच्चन के साथ ही साथ अब साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन भी इस मेगा बजट फिल्म का हिस्सा होने जा रहे हैं। नागार्जुन अपनी पत्नी अमाला के साथ इस फिल्म के सेट पर पहुंचे थे।

फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी ट्वीट कर नागार्जुन का फिल्म में स्वागत किया। उन्होंने ट्वीटर पर तस्वीर डालते हुए कहा, ‘हम बेहद उत्साहित हैं कि हमारी फिल्म में सुपरस्टार नागार्जुन एक स्पेशल भूमिका निभाने वाले हैं। शुक्रिया सर, आपके प्यार और शानदार एनर्जी के लिए।’

We are honoured and exceptionally excited to have the one and only @iamnagarjuna doing an extremely “special” role in our film #BRAHMASTRA !! Directed by Ayan Mukerji @SrBachchan @aliaa08 #RanbirKapoor …thank you sir for your love and your beautiful energy! pic.twitter.com/fVD5sRVQvc

— Karan Johar (@karanjohar) July 16, 2018