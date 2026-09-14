कुछ महीने पहले नफीसा अली ने स्क्रीन को बताया था कि उनका ओवेरियन कैंसर चौथी स्टेज में है और वह तीसरी बार रिमिशन में आई हैं। अब दिग्गज अभिनेत्री ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी सेहत से जुड़ा नया अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि हालिया स्कैन में कैंसर लिवर की सतह तक फैलने की बात सामने आई है। इसके बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज बदल दिया है।

69 साल की नफीसा अली ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें वह मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं और उनके हाथ में IV ड्रिप लगी हुई है। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “मेरे इलाज का प्रोटोकॉल बदल दिया गया है और अब मुझे टारगेटेड थेरेपी दी जा रही है… मैं पूरी हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ रही हूं। हमेशा मेरे लिए अपना समर्थन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए धन्यवाद।”

उन्होंने आगे लिखा, “बहुत आसान शब्दों में कहूं तो PET/CT स्कैन से पता चला है कि ओवेरियन/पेरिटोनियल कैंसर बढ़ गया है और लिवर की सतह पर इसके नए डिपॉजिट दिखाई दिए हैं।”

नफीसा की पोस्ट पर कई इंस्टाग्राम यूजर्स ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फैशन डिजाइनर फराह खान अली ने भी कमेंट करते हुए लिखा, “लड़ती रहो। तुम मजबूत हो, शानदार हो, बहादुर हो और तुम जरूर जीतोगी। मेरी नफीसा, तुम्हारे लिए हमेशा प्यार और दुआएं।”

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2018 से कैंसर से जूझ रही हैं नफीसा अली

नफीसा अली ने साल 2018 में बताया था कि उन्हें स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर का पता चला है। गोवा में रहने वाली नफीसा तब से इसका इलाज करा रही हैं। इस साल जुलाई में SCREEN से बातचीत में उन्होंने कहा था, “कैंसर ऐसी चीज है जो परिवारों को तोड़ देता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। यह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा रही है, क्योंकि पहले मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। अब मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हूं।”

उन्होंने आगे कहा था, “इसने मुझे सिखाया है कि मुझे अपने बच्चों, अपने परिवार और युवाओं के लिए एक संदेश छोड़ना है कि दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह की हकदार है। मैं पीछे नहीं हटूंगी और न ही ताकतवर लोगों को मुझे चुप कराने दूंगी। मैं सच बोलना चाहती हूं, क्योंकि भविष्य सबका है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए सही काम करें।”

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कैंसर के बावजूद काम करती रहीं नफीसा

कैंसर के इलाज के बावजूद नफीसा अली ने काम करना नहीं छोड़ा, हालांकि वह अब कम ही फिल्मों में नजर आती हैं। कैंसर की पहचान होने के चार साल बाद उन्होंने सूरज बड़जात्या की 2022 में रिलीज हुई फिल्म ‘ऊंचाई’ में अमिताभ बच्चन के किरदार की अलग रह रही पत्नी का रोल निभाया था। हाल ही में वह पद्मकुमार नरसिम्हामूर्ति की फिल्म ‘मैक्स, मिन एंड मेवजाकी’ में नासिर के साथ नजर आई थीं। यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी।