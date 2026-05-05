एकता कपूर के शो ‘नागिन’ से जुड़ी हालिया घटना में शो के VFX की बड़ी गलती चर्चा का विषय बन गई। हाल के एपिसोड में दर्शकों ने ब्लू स्क्रीन और अधूरी एडिटिंग जैसे टेक्निकल ग्लिच पकड़ लिए, जो खूब वायरल हुआ। इंस्टाग्राम से लेकर Reddit तक कई स्क्रीनशॉट्स और क्लिप वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हो गई।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्माता Ekta Kapoor ने अपने खास मजाकिया अंदाज़ में इस गलती को स्वीकार किया। उन्होंने Instagram स्टोरी पर एक मीम शेयर किया, जिसमें लीड किरदार ड्रैगन बनकर तबाही मचाता दिख रहा था। मीम के कैप्शन में मज़ाकिया तौर पर लिखा था कि वह थाईलैंड से ऑफिस लौटते हुए इस गलती को ठीक करने जा रही हैं। इस पर एकता ने “Eggjacctlyyy” लिखकर हल्के-फुल्के अंदाज़ में अपनी प्रतिक्रिया दी, बिना कोई औपचारिक बयान दिए।

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यह पहली बार नहीं है जब शो को आलोचना का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी Naagin के मेकर्स पर AI से बनाए गए सीन इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। उस समय भी एकता कपूर ने मजाकिया वीडियो के जरिए जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने राइटर्स की ओवर-द-टॉप मांगों पर चुटकी ली थी।

इन विवादों के बावजूद, Naagin भारतीय टेलीविजन का एक बेहद सफल और लोकप्रिय फैंटेसी शो बना हुआ है। 2015 में शुरू हुआ यह शो अब तक सात सीज़न पूरे कर चुका है और लंबे समय तक चलने वाले फ्रेंचाइज़ में शामिल है। मौजूदा सीज़न में प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि कनिका मान एक रूप बदलने वाली ड्रैगन के किरदार में नज़र आ रही हैं।

प्रियंका से जब इस ग्लिच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- हमने भी देखा है, क्या कह सकते हैं, इस पर काम किया जा रहा है जिससे फ्यूचर में ये गलती ना हो। ह्यूमन एरर है, हो जाता है कभी-कभी।