Naagin 4: नयनतारा की मौत से टूट गई बृंदा, क्या देव पर टूटेगा इच्छाधारी नागिन का कहर?

View this post on Instagram

Kya Parekh parivaar se, Brinda le payegi Nayantara ka badla? Janne ke liye dekhiye #Naagin: Bhagya Ka Zehreela Khel, aaj raat 8 baje, sirf #Colors par aur anytime on @voot. @jasminbhasin2806 @niasharma90 @vijayendrakumeria