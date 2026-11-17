इस वक्त हर तरफ पौराणिक महाकाव्य फिल्म ‘रामायण’ की चर्चा हो रही है। फिल्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी और पसंद की जा रही है। इसे देखने के बाद सभी के मन में एक बार फिर माइथोलॉजिकल फिल्मों या सीरियल को लेकर रुचि पैदा हो रही है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो आपके लिए ओटीटी पर तमाम ऐसी फिल्में और सीरीज मौजूद हैं, जिनमें भगवान के अलग-अलग रूपों की कहानी के बारे में दिखाया गया है।

धार्मिक और पौराणिक सीरियल्स की लिस्ट

महाभारत

बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में बना ‘महाभारत’ भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिकों में से एक है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, भगवान कृष्ण की नीतियों और श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेशों के जरिए धर्म और अधर्म की लड़ाई दिखाई गई है। इसे आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर देख सकते हैं।

ओह माय गॉड

उमेश शुक्ला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण से प्रेरित किरदार निभाया है, जबकि परेश रावल कांजीभाई की भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में आस्था, अंधविश्वास, धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा जैसे विषयों को दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। ये फिल्म जियोहॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों पर उपलब्ध है।

देवों के देव महादेव

इस लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक में भगवान शिव के जीवन, उनके विभिन्न अवतारों, माता सती और माता पार्वती के साथ उनके संबंधों को दिखाया गया है। मोहित रैना ने भगवान शिव का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी। इसे आप जियोहॉटस्टार और एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले पर भी देख सकते हैं।

संपूर्ण रामायण

बाबूभाई मिस्त्री के निर्देशन में बनी यह क्लासिक धार्मिक फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी। ये रामायण की संपूर्ण कथा पर आधारित है। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास, रावण वध और अयोध्या वापसी तक की घटनाओं को दिखाया गया है। इस क्लासिक फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो या जियोसिनेमा पर देख सकते हैं।

महाअवतार नरसिम्हा

यह एनिमेटेड पौराणिक फिल्म भगवान विष्णु के वराह और नरसिम्हा अवतार की कथा पर आधारित है। इसमें भक्त प्रह्लाद की अटूट भक्ति, हिरण्यकश्यप का अहंकार और भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई गई है। यह एक एनिमेटेड फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

द लीजेंड ऑफ हनुमान

यह एक लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज है, जिसमें भगवान हनुमान के जन्म, उनकी शक्तियों, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और रावण के खिलाफ युद्ध में उनकी भूमिका को दिखाया गया है। इसकी खासियत इसका आधुनिक एनिमेशन और पौराणिक कथाओं को नए अंदाज में प्रस्तुत करना है। इसका सीजन 7 अक्टूबर 2026 में जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हुआ है।

संकटमोचन महाबली हनुमान

यह पौराणिक धारावाहिक भगवान हनुमान के जन्म, बचपन, उनकी अद्भुत शक्तियों और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति की कहानी दिखाता है। इसमें हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कई रोचक घटनाओं और राक्षसों के साथ उनके युद्ध को भी विस्तार से दर्शाया गया है। इसे आप सोनीलिव पर देख सकते हैं।

कहत हनुमान जय श्री राम

यह धारावाहिक भगवान हनुमान के जन्म से लेकर उनके बचपन और युवावस्था तक की यात्रा को दिखाता है। इसमें माता अंजनी और केसरी के साथ उनके संबंधों, उनकी बाल लीलाओं और भगवान राम के प्रति समर्पण की कहानी को प्रमुखता से पेश किया गया है। यह सीरियल भी भगवान हनुमान के बचपन और उनकी लीलाओं पर आधारित है। इसे आप जी5 पर देख सकते हैं।

ॐ नमः शिवाय

धीरज कुमार के निर्देशन में बना ‘ॐ नमः शिवाय’ भगवान शिव के जीवन और उनकी महिमा पर आधारित लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक है। इसमें शिवजी के विभिन्न स्वरूपों, माता सती और पार्वती के साथ उनके संबंधों, समुद्र मंथन और शिव से जुड़ी अन्य धार्मिक कथाओं को दिखाया गया है। इसे आप टाटा प्ले बिंज पर देख सकते हैं।