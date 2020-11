Kamal Khan Latest: देश के जाने-पहचाने एक्टर कमाल खान सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं। वो ज्यादातर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। अब मुसलमानों से कागज मांगने वाले लोगों पर कमाल ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘बहुत सारे लोग हमेशा नफरत फैलाते हैं और यहां पर कह रहे हैं कि कागज तो दिखाने पड़ेंगे! तो भाई दिखा देंगे प्रॉब्लम क्या है! पर अगर तुम यह सोच रहे हो कि मुसलमानों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा तो प्लीज लिख लो – मुस्लिम इंडिया में उसी दिन नहीं होंगे, जिस दिन इंडिया नहीं होगा!’

उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भानु प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा है, ‘दिक्कत मुसलमानों से नहीं.. इनकी गलत सोच से दिक्कत है.. उनकी जिहादी सोच.. लव जिहाद करना.. सीएए के खिलाफ जाना.. दिल्ली दंगे.. शाहीन बाग ?? और कोरोना टाइम पर जब डॉक्टर टेस्टिंग के लिए जाते थे तो यही उन्हें मारते.. थूकते उनपर ?? यह किसके दिमाग में वायरस है..?’

सुधीर नाम के एक यूजर ने लिखा है, ‘वही तो कह रहे हैं कि कागज दिखाने में क्या प्रॉब्लम है ? कुछ शांतिप्रिय लोग कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। उन्हें आप क्या कहते हैं? ‘हर्षित शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है, ‘पर भाई घुसपैठियों को वापस भेजने में मुसलमानों को दिक्कत क्या है? सीएए-एनआरसी के आने से मुसलमानों को क्यों बुरा लग रहा है उनका तो लेना-देना भी नहीं है कुछ ?’

Too many people are always spreading hate and saying here- Kaagaz Toh Dikhane Padenge! Toh Bhai Dikha Denge Problem Kaya Hai!

But if you are thinking that Muslims won’t be allowed to live in India, then pls Note:- Muslims India Main Usi Din Nahi Honge, Jis Din India Nahi Hoga!

