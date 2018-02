मशहूर म्यूजिशियन ने शेयर की ब्रेस्ट फीडिंग की तस्वीरें, कहा- मुझे अपनी बॉडी पर गर्व है

म्यूजिशिनय अनुष्का शंकर ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्हें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि तस्वीर शेयर करते हुए अनुष्का ने कैप्शन में ऐसे लोगों को माकूल जवाब भी दे डाला, जो इस तरह की तस्वीरें शेयर किए जाने पर सेलेब्स को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने लिखा- 3 साल पहले आज ही के दिन मैं दूसरी बार मां बनी। मैं गौरवान्वित महसूस करती हूं उस चमत्कार के लिए जिसे मेरे शरीर ने पूरा किया।

अनुष्का ने लिखा- मैंने अपनी आत्मा में उससे एक वादा किया। तो मैं मेरे बेटे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही मैं खामोशी से, फक्र के साथ और अनंत बार खुद के लिए सम्मान महसूस करती हूं। अनुष्का ने कई तस्वीरें अपलोड की हैं जिनमें एक तस्वीर उनके 3 वर्षीय बेटे की है और एक तस्वीर उस वक्त की है जब उनका बेटा उनके गर्भ में था। एक तस्वीर में अनुष्का सितार बजाती नजर आ रही हैं और उनका बेटा उनके ही पास लेटा हुआ है और इसी के साथ उन्होंने वह तस्वीर भी अपलोड कर दी है जिसमें वह अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं।

ज्यादातर विवादित कमेंट उनकी इसी तस्वीर को लेकर आए हैं जिसमें वह अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं। अनुष्का शंकर की इस पोस्ट को हालांकि खूब पसंद किया गया है। रिप्लाई में तमाम लोगों ने अनुष्का को और उनके बच्चे बधाइयां दी हैं और उनकी वे तस्वीरें अपलोड की हैं जिनमें वह सितार बजा रही हैं।

3 years ago today, I became a mother for the 2nd time. I take pride in the miracle that my body accomplished, and in the commitment I made to him in my soul. So, while I say happy birthday to my child, I also, quietly, proudly and with infinite gratitude, say it to myself. pic.twitter.com/YSabqQqhRs

— Anoushka Shankar (@ShankarAnoushka) February 17, 2018