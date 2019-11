म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी अपने काम के साथ साथ सोशल मीडिया और मुद्दों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। इस बार भी विशाल अपने एक ट्वीट के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। संगीतकार ददलानी ने एक ट्वीट किया है। जिसके जरिए उन्होंने बीते दिनों रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजग गोगोई पर निशाना साधा है। हालांकि इसके बाद वह खुद निशाने पर आ गए।

विशाल ददलानी ने ट्वीट किया कि, ‘गुड बाय, पूर्व CJI गोगोई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कायरता और घृणित विरासत को पचा सकेंगे। आपने जिसको अगस्त ऑफिस में छोड़ा।’ इस ट्वीट के साथ ही ददलानी ने एक लिंक भी शेयर किया है, जो एक आर्टिकल का है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो गए थे।

Goodbye, ex-CJI Gogoi, and I hope you can stomach the disgraceful and cowardly legacy you have left this august Office.

This article by @gautambhatia88 sums it up.https://t.co/02kSxLix16

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) November 18, 2019