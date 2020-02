अपने म्यूजिक से भारत का नाम दुनिया भर में रौशन कर चुके म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने अपनी आने वाली म्यूजिकल फिल्म ’99 सॉन्ग्स’ का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। म्यूजिक के दम पर दुनिया भर में कामयाबी हांसिल करने वाले ये महारथी ’99 सॉन्ग्स’ फिल्म से बतौर लेखक और प्रोड्यूसर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। रहमान अपनी इस म्यूजिकल लव स्टोरी के साथ सभी का दिल चुराने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म में जय नाम के लड़के की खूबसूरत जर्नी को दिखाती हैं। जिसका जीवन उसकी दो सबसे पसंदीदा चीजों के के इर्द-गिर्द घूमता है, म्यूजिक और उसकी गर्लफ्रेंड सोफी।

An ode to all the artists in the world, here is the trailer of #99Songs.

