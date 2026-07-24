नेटफ्लिक्स पर सुधा और चंदर की प्यारी प्रेम कहानी पर आधारित सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है, जो सुधा और चंदर के रिश्ते के जरिए प्यार, इंतजार और अधूरेपन का एहसास कराती है। कहानी में दोनों के बीच की नजदीकियां दिल को छूती हैं, जिससे सुधा और चंदर की पूरी कहानी जानने की उत्सुकता बनी रहती है। बिना किसी देरी के आपको बताते है कैसी है ये सीरीज

चंदर सुधा की प्यारी लेकिन अधूरी प्रेम कहानी

चंदर जो पेशे से एक एंजीनियर है उनका सपना पहाड़ों में मुसाफिर कैफे खोलने का है, तो वहीं सुधा जो एक डिवोर्स वकील है उन्हें मुंबई में अपनी लॉ फर्म खड़ी करनी है। सुधा और चंदर की मुलाकात अरेंज मैरिज के लिए एक मीटिंग के दौरान होती है।

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क्योंकि दोनों को ही शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है तो उनमें दोस्ती हो जाती है। धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार और लिव इन रिलेशन तक पहुंच जाती है। लेकिन दोनों के सपने इस प्यार पर भारी पड़ जाते हैं और कुछ वजहों के चलते दोनों को अलग होना पड़ता है।

चंदर पहाड़ों में एक कैफे खोलता है लेकिन सुधा के साथ नहीं बल्कि प्रीति के साथ। जहां प्रीति को तो चंदर से प्यार हो जाता है लेकिन चंदर की मोहब्बत तो सुधा से शुरू और सुधा पर खत्म होती है। खैर, कहानी में आगे क्या होता है, इसके लिए आपको सीरीज देखनी चाहिए। करीब 30-30 मिनट के 8 एपिसोड में बनी इस कहानी को एक बार देखना तो बनता है।

धीमी रफ्तार ने कहानी के रोमांच पर लगाया ब्रेक

नेटफ्लिक्स की ये सीरीज लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास ‘मुसाफिर कैफे’ पर आधारित है। किताब से सीरीज बनाने के सफर में इस कहानी में हल्के फुल्के बदलाव भी किए गए हैं। मुसाफिर कैफे एक ऐसी रोमांटिक कहानी है, जो अपनी प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानी से दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है।

लेकिन पूरी तरह से ऐसा कर पाने में कामयाब नहीं होती। इसकी वजह न तो कलाकारों की कमी है, न ही उनकी कोशिशों में कोई कमी नजर आती है। रुचीर अरुन के निर्देशन में बनी इस सीरीज में सभी किरदारों के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन फिल्म भावनाओं को महसूस कराने के बजाय उन्हें पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती हुई ज्यादा नजर आती है। सीरीज को बीच में छोड़ा गया है, यानी कि आपको इसके अंत के लिए पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा।

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एक्टर्स का काम कैसा है

विक्रांत मैसी ने चंदर के किरदार को भरोसेमंद बनाने की पूरी कोशिश की है और काफी हद तक वह इसमें सफल भी रहते हैं। वहीं, महिमा मकवाना भी कहानी में एक स्थिर तीसरे किरदार के रूप में एक इंपैक्ट छोड़ती हैं, हालांकि उनकी बैकस्टोरी को ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। दूसरी ओर, वेदिका पिंटो अपने चुलबुले अंदाज में किरदार को बखूबी निभाती हैं।

कहानी बार-बार उन्हें ऐसे अंदाज में पेश करती है कि चंदर उनकी बेफिक्री देखकर हैरान रह जाता है। धीरे-धीरे सुधा को भी लगने लगता है कि वह चंदर से कहीं ज्यादा कूल और बेबाक है और ऐसा किरदार निभाने में वेदिका भरपूर कामयाब रही हैं।