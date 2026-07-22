एक्ट्रेस वेदिका पिंटो जल्द ही नेटफ्लिक्स पर सीरीज ‘मुसाफिर कैफे’ में नजर आने वाली हैं। इस सीरीज के लिए एक्ट्रेस पूरी स्टारकास्ट के साथ लगातार प्रमोशन में जुटी हुई हैं। इससे पहले वेदिका पिंटो को फिल्म ‘निशानची’ और ‘निशानची 2’ में देखा गया था, जहां भले ही उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी तारीफें मिली हों लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं किया था।

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एक बातचीत के दौरान वेदिका ने बताया कि फिल्म ‘निशानची’ जब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई तो वह पूरी तरह टूट गई थीं। एक्ट्रेस वेदिका पिंटो ने साल 2022 में नीरज पांडे की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ऑपरेशन रोमियो से अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत की थी। बाद में उन्हें आदित्य रॉय कपूर के साथ फिल्म गुमराह में देखा गया और फिर अनुराग कश्यप की फिल्म ‘निशानची’ में उन्हें देखा गया।

पीटीआई से बातचीत के दौरान, वेदिका पिंटो ने फिल्म निशानची के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाने के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मेरा दिल टूट गया था। यह और भी ज्यादा दुखद लगता है, जब आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुझे उस फिल्म के लिए दर्शकों से बहुत प्यार मिला था। मुझे नहीं लगता कि मैंने फिल्म के बारे में कोई खराब रिव्यू पढ़ा था या किसी ने इसके बारे में कुछ नकारात्मक कहा था। इसलिए यह बात थोड़ी उलझन भरी लगती है कि जब हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है, तो फिर यह सफल क्यों नहीं हो सकती।’

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एक्ट्रेस का कहना था कि कौन सा एक्टर नहीं चाहता कि उसकी फिल्म अच्छी कमाई ना करें। फिल्म की सभी ने तारीफ की फिर भी फिल्म ने कमाई नहीं की ये देखकर काफी खराब लगा। बावजूद इसके एक्ट्रेस ने इस फिल्म को उनके करियर की सबसे बेस्ट फिल्म बताया।

निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को साझा करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैंने इस फिल्म के दौरान सिर्फ एक बेहतर एक्टर बनना ही नहीं सीखा, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना भी सीखा था। मैंने खुद को स्वीकार करना सीखा। अनुराग के साथ काम करना जिंदगी की एक मास्टरक्लास जैसा अनुभव है।’

वेदिका ने आगे कहा कि फिल्म की रिलीज के एक साल बाद भी उन्हें इसका हिस्सा बनने पर गर्व और कृतज्ञता महसूस होती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्राइम-ड्रामा फिल्म ने इंडस्ट्री में उनके लिए कई नए दरवाजे खोल दिए।

अब वेदिका पिंटो 24 जुलाई को सीरीज मुसाफिर कैफे में नजर आएंगी, उनके साथ एक्टर विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना भी देखने मिलेंगे। ये फिल्म दिव्य प्रकाश दुबे की नॉवल मुसाफिर कैफे पर आधारित है और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने को तैयार है।