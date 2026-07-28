असम में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में आई इस प्राकृतिक आपदा में कथित तौर पर 68 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच, असम से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता आदिल हुसैन ने खुलासा किया है कि बाढ़ की मार उनके परिवार पर भी पड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका पुश्तैनी घर पानी में डूब गया हैं और उनके परिवार वाले इस भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं।

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आदिल हुसैन का परिवार असम बाढ़ में फंसा

मुसाफिर कैफे अभिनेता ने कहा कि ‘उन्हें जब से याद है, तब से मॉनसून के मौसम में असम के हालात लगभग वैसे ही बने हुए हैं, और अधिकारी अब भी स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाए हैं।’

एचटी से बात करते हुए आदिल बताते हैं कि “ऊपरी असम के शिवसागर में मेरी बहनों की बेटियों, मेरी भांजियों और उनके पतियों के घर पानी में डूबे हुए हैं। मैं उनकी मदद करने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, और हालात बहुत बुरे हैं।”

एक्टर ने बताया कि वो लगातार सिंगर पापोन के साथ संपर्क में जुड़ें हुए हैं क्योंकि वो असम में बाढ़ की चपेट में आए लोगों के लिए मदद पहुंचा रहे हैं।

कोई अधिकारी असम की इस स्थिति को संभाल नहीं पाया

आदिल आगे बताते हैं कि “मैं बचपन से ही हर साल भयानक बाढ़ देखता आ रहा हूं, और इस साल तो हालात और भी बुरे हैं। मुझे बहुत निराशा, गुस्सा, दुख और उदासी महसूस होती है क्योंकि बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो बार-बार आती है, और जब से मैं असम में बड़ा हुआ हूं, तब से अधिकारी इस स्थिति को संभाल ही नहीं पाए हैं।”

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असम में बाढ़ की स्थिति के लिए फुलप्रूफ प्लान की जरूरत बताते हुए मुसाफिर कैफे एक्टर ने कहा- “बिना किसी योजना के शहर बस गए हैं, दलदली इलाकों में उद्योग लगा दिए गए हैं और पेड़ काटे गए हैं। इस समस्या को हल करने के तरीकों पर कोई जांच नहीं हुई है, ताकि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों की तकलीफें कम करके उनकी मदद की जा सके।”

सिंगर पापोन ने बढ़ाया मदद का हाथ

बता दें कि अभी हाल ही में सिंगर पापोन ने अपने सोशल मीडियो पर एक वीडियो मैसेज साझा करते हुए कहा था- “मैं बस सभी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता था कि अभी असम में क्या हो रहा है, इस साल बाढ़ की वजह से जो तबाही हुई है।”

বান পীড়িত ঠাই বোৰৰ পৰা আমাক যোগাযোগ কৰাৰ বাবে, আৰু flood relief drive tu সঁচাই ইমান অন্তৰেৰে আৰু কষ্টৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে , সমগ্ৰ Volunteer খিনিক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 🙏🏽

Thanking all the volunteers in the flood affected areas for carrying out the work with so much… pic.twitter.com/iCtydMYdKO — papon angaraag (@paponmusic) July 27, 2026

सिंगर ने कहा, “हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए प्लीजं इस बात को फैलाएं। मैं भारत और दुनिया भर के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वे असम की ओर ध्यान दें। यह इंसानियत का मामला है। हम सबको मिलकर कुछ न कुछ करना होगा और हमें यह जल्दी करना होगा। हम यहां अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आएं।”