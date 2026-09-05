मुन्नाभाई और सर्किट की जोड़ी दर्शकों की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी ने जब से फिल्म के तीसरे भाग की पुष्टि की है तभी से ‘मुन्नाभाई 3’ का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। सर्किट यानी कि अरशद वारसी ने फिल्म की अपडेट देते हुए एक मजेदार बात साझा की। उनका कहना है कि संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है।

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स्क्रीन से बातचीत के दौरान एक्टर अरशद वारसी बताते हैं कि “संजू ने राजू हिरानी को बंदूक की नोक पर रख दिया है कि एक और फिल्म बनानी ही पड़ेगी।” अरशद हंसते हुए कहते हैं, “बेचारे राजू तो नेशनल टेलीविजन पर आकर भी कह चुके हैं, ‘संजू, मैं बना रहा हूं, संजू।”

अरशद ने कहा- “हर कोई इसे करना चाहता है। मैं बस दिल से यही दुआ कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए। राजू इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, तो सभी के लिए उंगलियां क्रॉस हैं।”

बता दें कि फिल्म ‘मुन्नाभाई 3’ पर अपडेट देते हुए राजकुमार हिरानी ने नेशनल टेलीविजन पर कह दिया है कि फिल्म बंद नहीं हुई है इसका तीसरा पार्ट आएगा। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है।

स्क्रीन के साथ इस इंटरव्यू में घमासान के लेखक-निर्देशक तिग्मांशु धूलिया भी मौजूद थे, जहां उन्होंने भी फिल्म के बारे में अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हुए अपना एक सवाल अरशद से पूछ लिया। उन्होंने पूछा, “मैं अरशद से जानना चाहता था कि इसमें कितना हिस्सा इम्प्रोवाइज किया गया था और कितना पहले से लिखा हुआ था?”

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इसके जवाब में अरशद ने बताया, “इसमें काफी कुछ इम्प्रोवाइज किया गया था। पहली ‘मुन्ना भाई’ में तो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन हुआ था। लगभग सब कुछ मौके पर ही तैयार किया गया था। लेकिन दूसरी फिल्म तक राजू को पहले से पता होता था कि मैं क्या बोलने वाला हूं। पहली फिल्म में मुझे काफी खुलकर इम्प्रोवाइज करने की आजादी थी। दरअसल, राजू के साथ मेरी यही डील थी। मैंने उनसे कहा था, ‘मुझे थोड़ा मजा लेने दीजिए, क्योंकि यह किरदार ही कुछ ऐसा है।'”

इसके बाद तिग्मांशु धूलिया ने अरशद वारसी से फिल्म के मशहूर ‘स्टार्स’ वाले सीन को लेकर सवाल किया कि यह हिस्सा पहले से स्क्रिप्ट में लिखा गया था या फिर अरशद ने इसे मौके पर इम्प्रोवाइज किया था। अरशद ने हंसते हुए बताया, “वह सीन पहले से लिखा हुआ था। उसमें जो भी बे-सिर-पैर की बातें थीं, वो मेरी तरफ से इम्प्रोवाइज की गई थीं। लेकिन जो बातें थोड़ी गहरी और सोचने वाली थीं, उन्हें राजू हिरानी ने लिखा था।”